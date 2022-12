Florentino Mangas recibe la Gran Cruz de la Orden al Mérito Agrario por 43 años dedicados al cooperativismo en CyL

El presidente de Cobadu, Florentino Mangas, ha recibido este miércoles en el Teatro Ramos Carrión de Zamora la Gran Cruz de la Orden al Mérito Agrario, en la gala 'Un sueño de 40 años', organizada por la cooperativa.

Florentino Mangas Blanco, natural del municipio zamorano de Villanueva de Campeán, fue uno de los fundadores de la Cooperativa Bajo Duero (Cobadu) en 1979, una cooperativa que ha llegado a ser una de las mayores entidades agroalimentarias de España, y cuenta con la consideración de Entidad Asociativa Prioritaria Nacional.

El premiado, Florentino Mangas, presidente de la cooperativa durante cuatro décadas, reconoció que los premios “nunca disgustan nadie” y apostilló: “A mí, menos. Hasta es bueno para Zamora. Una cooperativa en la que hemos estado todos en conjunto. Me quedo con los recuerdos buenos porque es mejor no acordarse de los malos, que es malo para la salud”.

En este sentido, recordó a “todos” los que pusieron en marcha el proyecto de Cobadú. “Me acuerdo de todos los que empezamos con aquel estilo de antes. Nos parecía que aquello no iba a ser nunca nada y fue creciendo, con gran satisfacción. Satisfecho de que el personal elegido para los cargos más importantes, han resultado unas bellas personas”, dijo.

“Hacer comparaciones es confundir el día con la noche. Cuando empezó, éramos cuatro, no teníamos más que deudas, casi sin personal. Tuvimos la suerte de coger personas válidas y son quienes deberían recibir este premio. Toda Zamora debe estar satisfecha. Este premio es importante para Zamora, más que para mí. Tengo mi vida andada y poco puedo disfrutar de ella”, concluyó.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, recalcó que la Gran Cruz conlleva el tratamiento de ‘excelentísimo’. “No lo voy a rechazar pero no voy a hacer por que me trate nadie de ilustrísimo. Que me traten de Florentino, que es lo que he sido siempre”, bromeó Florentino Mangas.

El problema de la despoblación

En la ceremonia ha estado presente la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que ha hecho un llamamiento a "todas las administraciones" para "aunar esfuerzos" en el combate contra la despoblación.

Para Barcones, el "gran problema" de Castilla y León es la despoblación pero en estos momentos ha asegurado que los fondos del Plan España Puede son una "oportunidad" para "cambiar las cosas y hacerlas bien".

La delegada del Gobierno ha reconocido que se trata de "un problema complejo" que debe ser atacado "desde todos los frentes" y por todas las administraciones. Y ha animado a arrimar el hombro a la Junta para ser "todo lo eficaces" que requiere la actual situación de Zamora y de la Comunidad.

Además, ha mostrado el "compromiso" del Ejecutivo en la lucha contra esta lacra y se ha mostrado convencida de que se puede "conseguir un futuro de esperanza para las próximas generaciones".

