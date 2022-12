Tudanca reitera su desacuerdo con la reforma del delito de malversación, pero niega ruptura en el PSOE

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, reiteró hoy su desacuerdo con la reforma del delito de malversación propuesta por el Gobierno de España y recordó que “hay maneras y maneras de decir las cosas”, en alusión a la exposición de esa idea formulada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apuntando en todo caso que “lo que pasa en nuestro país es muchísimo más grave que una reforma del Código Penal”.

Durante su participación en el Consejo de alcaldes socialistas de la provincia de Zamora, celebrada hoy, Tudanca subrayó: “Tengo dudas y no comparto la reforma del delito de malversación. No la compartía hace una semana y no la comparto hoy, pero creo que lo que está pasando en nuestro país es muchísimo más grave que una reforma del Código Penal. Muchísimo más grave que cualquier discrepancia que podamos tener nosotros, que somos un partido plural”, recalcó.

En este contexto, Tudanca Fernández criticó a quienes inciden en la división interna del Partido Socialista. “Que abandonen toda esperanza de que el Partido Socialista se divida o se rompa. Lo han intentado tantas veces… Felipe, que hoy es para la derecha un gran estadista, era el de ‘váyase, señor González’. Zapatero, que hoy es un gran estadista para la derecha, la de cosas que tuvo que aguantar. Yo he visto cómo el portavoz del Partido Popular en el Congreso intentaba darle un puñetazo a Alfredo Pérez Rubalcaba, que hoy es un estadista para la derecha”, relató.

“Estoy seguro de que, dentro de muchos años, cuando Pedro Sánchez deje de ser presidente y haya otro candidato o presidente socialista, Pedro Sánchez será un estadista para la derecha”, auguró.

Por último, además de considerar que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, “no habla de economía porque no sabe y porque no puede”, insistió en que “lo que está haciendo la derecha y la extrema derecha en este país durante los últimos días es enormemente grave, aunque no es la primera vez que pasa” y apostilló: “Cuando no gobiernan ellos, como creen que el poder es suyo, les vale cualquier cosa para volver a él”.

Luis Tudanca hizo todas estas declaraciones antes de participar en el Consejo de Alcaldes Socialistas de la Provincia de Zamora. En el acto también intervinieron el secretario general provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, y el candidato del PSOE a la Alcaldía de Zamora, David Gago. Asistió asimismo la secretaria de Política Municipal del PSOECyL, Alicia Palomo.

