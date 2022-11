Una prestigiosa revista de viajes elige a Zamora como uno de los mejores sitios del mundo para visitar en 2023

La prestigiosa revista de viajes y turismo Condé Nast Traveler ha elegido a Zamora como uno de los 23 sitios internacionales para visitar en 2023. La provincia se incluye dentro de su lista Best Places To Go, que elige los mejores destinos de todo el mundo "para no perderse" el próximo año. Zamora se incluye en ese exclusivo listado junto a territorios como Kenia, Taiwán, Viena, Gales, Egipto, Valle de Loira, Auckland o Memphis, entre otros.

El equipo internacional de Condé Nast Traveler ha elegido la provincia por dos motivos principales: el exquisito románico de la capital; y los impresionantes paisajes de Sanabria, la Sierra de la Culebra y los Arribes del Duero. La edición en español de esta publicación internacional especializada detalla que la capital "es la ciudad con más arquitectura románica de Europa", con sus veinticuatro iglesias, la catedral, el castillo, un puente, dos palacios, nueve casas solariegas y la muralla.

Aprovechando este rico patrimonio, la propia Condé Nast Traveler aboga porque la ciudad pueda llegar a ser reconocida por la Unesco dentro de su lista de Patrimonio Cultural. La publicación también pone en valor su cercanía a Madrid, gracias a la puesta en marcha de la nueva línea del AVE, que deja a la capital zamorana a "apenas una hora de trayecto, y que la puede convertir en destino imprescindible".

Condé Nast Traveler también hace un repaso por los espectaculares enclaves naturales de la provincia, con el Lago de Sanabria, la bella villa de Puebla de Sanabria, la Sierra de la Culebra como el lugar con mayor número de población de lobos ibéricos de Europa Occidental; o la ciudad de Toro como "capital del vino". Igualmente la publicación destaca en su recomendación al restaurante Lera, "donde el gran Luis Alberto Lera sublima la cocina de caza y campo". Destacan a esta estrella Michelin como "un templo devenido y lugar favorito de famosos cocineros como Dabiz Muñoz". La publicación considera "todo un triunfo" de Alberto Lera el que sea capaz de "llenar mesas, cada día en Castroverde de Campos" en la mal llamada España Vaciada.

La lista completa puede consultarse aquí: https://www.cntraveler.com/story/best-places-to-go-in-2023

Sigue los temas que te interesan