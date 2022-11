La Junta dará "seriamente la batalla" para que Zamora obtenga los mismos beneficios fiscales que Soria

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta de Castilla y León dará "seriamente la batalla" para que Zamora y otras provincias despobladas de la Comunidad puedan acceder a la excepción fiscal que el Gobierno de España ha aprobado para Soria, Cuenca y Teruel.

Según las declaraciones de la Agencia Ical, la Junta se compromete a intentar "abrir una puerta" en la normativa europea para que estos territorios, aunque superen los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, puedan acceder a dichas ayudas.

Por ahora, el primer paso para esto lo daba el Grupo Popular en el Congreso a través de una enmienda para los Presupuestos Generales del Estado para 2023, donde reclamaba esa ventaja fiscal para Zamora por su pérdida de densidad de población. Sobre esta enmienda, Fernández Carriedo solo aseguraba que "la batalla que no se da, es la que no se consigue". Eso sí, el consejero de Economía y Hacienda admitió que "no será fácil" trasladar esta petición a la Comisión Europea, pero reiteró la intención de la Junta de acudir a Europa para lograrlo.

Cabe recordar que esta ayuda supone una rebaja del 20% a las empresas que se instalen en el medio rural de Soria, Cuenca y Teruel, a lo que también aspira Zamora al ser uno de los territorios que más población pierde cada año, como refleja el Instituto Nacional de Estadística.

