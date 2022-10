Lucía Muriel, el ojo zamorano que dirige los videoclips de Aitana, Lola Índigo, C. Tangana o Fangoria

No sabemos si hay un zamorano en la luna, pero lo que sí tenemos claro es que hay una zamorana en algunos de los vídeos musicales más famosos de nuestro país. Artistas como Aitana, Lola Índigo, C. Tangana o Fangoria, entre otros, han confiado en la dirección de Lucía Muriel Rojo para hacer realidad sus ideas creativas en forma de videoclip. Esta joven de 28 años, nacida y criada en Zamora, que cursó sus estudios entre el Colegio Medalla Milagrosa y la Escuela de Artes de Zamora, para luego trasladarse a Salamanca, para estudiar Comunicación Audiovisual, ha trabajado con algunos de los artistas más importantes del panorama musical como ayudante de dirección o como directora.

Lucía Muriel trabaja para una pequeña productora audiovisual FTFCAM, en Madrid, que habitualmente se encarga de la preparación y rodaje de campañas publicitarias y vídeos musicales de artistas musicales. Ellos se encargan con prácticamente todo el proceso de estos audiovisuales, desde el diseño, producción, rodaje, montaje... Es decir, el desarrollo del videoclip "desde su idea inicial hasta el final". La zamorana cuenta que, en ocasiones, el propio artista decide cuál es el concepto del vídeo, o las propias distribuidoras, como Warner o Universal, "nos dan el tema, les desarrollamos la idea, y si les gusta comenzamos a trabajar".

Su trabajo pasa por guiar a todos los jefes de departamentos y coordinar todo para "que se mantenga la idea aprobada". Esto significa que las localizaciones, casting, arte, vestuario y todos los procesos creativos deben estar dirigidos por Lucía y el resto del equipo de Dirección para que vaya coordinado al concepto del vídeo. "Es un trabajo muy estresante", confiesa la zamorana, pero luego le "encantan" los resultados.

"Lola Índigo sabe lo que quiere y controla todo lo que está pasando"

Sin duda, una de las artistas más populares en los últimos años es Lola Índigo. Su concepto de aunar música urbana y baile ha supuesto todo un éxito en España, pero también en otros lugares como Italia o Latinoamerica. Mimi y sus bailarinas guardan una estética completamente acorde al concepto de sus discos y sus canciones, y así lo traslada a sus directos, y como no, a sus videoclips.

Lucía Muriel ha tenido la oportunidad de trabajar con ella en la creación de sus vídeos musicales para Las Solteras, Toy Story, Romeo y Julieta. Trabajos que acumulan millones de visitas en YouTube y cuyos cortes se comparten de forma masiva en otras redes sociales como TikTok o Instagram. Aunque es un trabajo duro, la zamorana reconoce que se lo pasó "muy bien" en todos ellos, porque resulta "un ambiente divertido y creativo, se trabaja de forma muy profesional, pero se disfruta mucho".

Eso sí, con Lola Índigo prima la profesionalidad. Lucía Muriel reconoce que es una artista que "tiene muy claro lo que quiere, controla todo lo que está pasando, incluso cuando no estamos rodando, sabe qué pasa y si algo no le gusta lo dice". Algo que ya pudimos ver en su documental para Amazon Prime, donde la propia artista enseña el proceso creativo de su gira.

"Construimos un plató de cero para Aitana"

Pero la lista de grandes estrellas musicales con las que la zamorana ha trabajo no termina aquí. Y es que Lucía Muriel también ha podido acompañar en la dirección a su compañero y amigo Diego Trenas para el tema Aunque no sea conmigo de Aitana y Evaluna Montaner. Este videoclip es uno de los más vistos de la artista barcelonesa, con casi 26 millones de reproducciones en YouTube, y ambos elaboraron "desde el inicio" toda la idea y desarrollo de este proyecto.

"La idea fue nuestra desde cero", indica la directora zamorana, algo que no siempre ocurre. Así, Lucía y Diego escucharon la canción y, partir de ahí fueron creando la historia que se desarrolla en el vídeo musical. "Fuimos analizando lo que nos transmitía, pensamos en las artistas y en lo que podrían darnos delante de la cámara, teniendo en cuenta que era un dueto", detalla la zamorana. Al final surgió la idea de añoranza, de dos amigas que fueron separadas de niñas y que en sus vidas lo que le ocurre a una, le repercute a la otra, hasta volver a encontrarse.

Para este videoclip Lucía y Diego construyeron "un plató desde cero", en una nave "multiusos" de la propia productora. Eso permitó que el videoclip sea muy dinámico y poder jugar con el propio espacio construido para el desarrollo de la historia del vídeo. Y es que Aitana y Evaluna van viendo como sus habitaciones cambian con ellas dentro y, al final, acaban moviendo y rompiendo las propias paredes dentro del videoclip.

Lucía Muriel y Diego Trenas, durante un rodaje

Tras este trabajo, Lucía Muriel reconoce que se quedó prendada de Evaluna. La artista venezolana voló a España para poder rodar el vídeo, y la zamorana explica que "es una maravilla de persona, es monísima y fue muy fácil trabajar con ella".

Rodando con C. Tangana en un pueblo de Segovia

A parte de con su productora, en ocasiones, otras productoras también requieren los servicios de Lucía Muriel como ayudante de dirección. Y eso fue exactamente lo que pasó con los videoclips Demasiadas mujeres y Tú me dejaste de querer de C. Tangana. La reconocida productora Little Spain, en la que suele confiar El Madrileño, confió en la zamorana para ayudar al director Santos Bacana a hacer realidad estos dos imaginarios cañís que forman el último trabajo del trapero español.

La tarea para rodar Demasiadas mujeres no fue sencilla. El director tenía muy claro que quería un típico pueblo castellano, con unas características muy concretas. Un escenario perfecto con el que dio el jefe de Producción del vídeo, Yago López, que sugirió su propio pueblo: Aragoneses, una pedanía de Santa María de la Real Nieva, en Segovia.

Y hasta este pequeño pueblo de apenas 26 habitantes se llevaron a Daniela Blume, Julia de Castro, y por supuesto, a C. Tangana para rodar esta peculiar oda de El Madrileño a las mujeres de su vida, con la inconfundible sintonía de Campanera, mezclada con El Amor, de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cadiz.

Sobre Tangana, la zamorana recuerda que "siempre está a favor de obra, que se suele decir, al final es un día o dos de trabajo tan intenso, que tiene que salir adelante, que lo pone fácil porque es su propio proyecto". Y eso que la tarea no era nada sencilla. Ya que ambos vídeos se rodaron en plena época post Covid. Eso sí el éxito no pudo ser mayor, ya que el primero acumula 77 millones de reproducciones en YouTube; mientras que el tema junto a La Húngara y El Niño de Elche ha pulverizado multitud de récords con la friolera de más de 172 millones de visualizaciones.

Su primer videoclip como directora, con Fangoria

Y en todo este espectacular currículum de la zamorana, Lucía Muriel guarda un hueco muy especial en su corazón para Fangoria. La relación de la directora con Alaska y Nacho viene de lejos. "Ya había trabajado con ellos en la productora, codirigiendo el vídeo de su tema Momentismo absoluto, junto a Diego Trenas", detalla. Y tan encantados quedaron con el trabajo de ambos que ahora repiten experiencia con el nuevo videoclip de Un poco de todo.

En este trabajo la zamorana dirige por primera vez el proyecto y vuelve a tirar de fantasía y ciencia-ficción, dos temas que a Fangoria "les encanta". El grupo le dejó el tema para que lo escucha "y les presenté una idea acorde con el vídeo anterior, con muchas referencias cinematográficas, porque sé que son muy cinéfilos". En concreto, Lucía ha creado una distopía pensada en la película de culto ochentera Brazil de Terry Gilliam.

Para el desarrollo creativo, Lucía ideó personajes "acordes a esa estética" y buscaron localizaciones que pudieran dar juego en la temática. Así, el vídeo musical se desarrolla en una casa habitualmente utilizada para rodajes como, para la película Tarde para la ira; y otra parte en una sala de láser tag, muy acorde con la mirada ochentera del vídeo. La zamorana reconoce que está "muy contenta" con este trabajo y por haber tenido la oportunidad de liderar por primera vez el proyecto como directora.

Lucía Muriel, con Alaska al fondo

"Zamora necesita una Film Comission"

Como ya han indicado otros profesionales del sector audiovisual de origen zamorano a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Lucía Muriel coincide en la "necesidad" que Zamora tiene de crear una Film Comission para la provincia.

La directora explica que un territorio como Zamora "se pierde muchísimo sin tenerla". Lucía Muriel relata que un rodaje "supone mucho dinero, no solo por lo que la productora pague por el uso de los espacios, sino por los alquileres, alojamientos, transportes y comidas de todo el equipo". Además, recuerda que otros lugares como Cáceres, con Juego de Tronos, o Málaga, con The Crown, "les ha servido muchísimo para promocionar su territorio y venden sus ciudades y pueblos a través de eso".

Para profesionales como ella, la figura de la Film Comission resulta fundamental. "Nos ponen como un menú a la carta de todo lo que necesitamos, nos dan a conocer sus espacios, todo lo que podemos hacer en ellos y nos facilita mucho la elección", detalla Lucía. Y cree firmemente que Zamora podría aprovecharse de los rodajes como medio de promoción y fuente de ingresos. La directora zamorana cree que la provincia "tiene opciones para rodar de todo, y la ventaja de que no hay aglomeraciones y podría ser un lugar cómodo para trabajar".

