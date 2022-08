Zamora contará con más de 22 kilómetros de ciclocarriles en 17 tramos de vías urbanas

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado ya a licitación la contratación de un proyecto para la implantación de ciclocarriles, que contempla la delimitación de algo más de 22.500 metros lineales de carriles de uso compartido con las bicicletas en un total de 17 vías públicas del casco urbano de la ciudad. Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia del Ayuntamiento de promover una movilidad más sostenible en el casco urbano de la ciudad, fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y compartiendo espacio entre vehículos y bicicletas de forma segura.

Los ciclocarriles son ya es una solución intermedia en las ciudades, en aquellas calles en las que no se puede construir un carril bici porque no hay espacio suficiente, o cuando no se pueden realizar las obras necesarias.

Estas vías se adaptan sin modificar constructivamente la infraestructura, pero sí identificando de una forma muy clara por todos los usuarios que es una parte de la vía muy especial, compartida entre vehículos y bicicletas, para que sea segura para los ciclistas y mejorando la seguridad vial en general.

El ciclocarril es un carril de la calzada en el que específicamente coexisten las bicicletas y otros vehículos, con la particularidad de que la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros/hora, lo que hace que la diferencia de velocidad entre bicis y vehículos sea menor y no resulte peligroso.

El ciclocarril estará situado a la derecha de la calzada o bien en el lado más cercano a la acera y contará con la señalización adecuada, tanto horizontal como vertical, incluida la limitación general a 30 de la velocidad.

Como norma general las bicicletas podrán circular por el centro del carril ocupándolo en su totalidad, y podrán ser adelantadas por los vehículos que tendrán que realizar un adelantamiento en toda regla, cambiando al carril contiguo a la izquierda y dejando la distancia lateral de separación mínima de 1,50 metros. En las calles más estrechas de un solo sentido y un solo carril, éste tipo de carril para coexistir bicicletas y vehículos se denomina ciclocalle o ciclovía, y se señaliza de la misma manera.

El proyecto se encuentra en estos momentos a licitación a través de la Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas, con un presupuesto de 96.747,95 euros, cuyo plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas finalizará el próximo 29 de agosto.

Se han determinado 17 tramos o ejes, a modo de arterias principales dentro de la ciudad, que en caso necesario podrían ampliarse. Estos 17 tramos suponen un total de 13.790 metros de calles, que en una parte importante son bidireccionales, lo que supone una longitud total superior a 22,5 kilómetros de ciclocarriles, que interconexionarán prácticamente todos los puntos de la ciudad.

