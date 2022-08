Sequía e insumos por las nubes: el cóctel perfecto para el desabastecimiento de alimento

"La situación es insostenible: no podemos regar, no podremos recoger, y nadie garantiza que los precios de los mercados exteriores nos permitan abastecer a la población de alimento. Necesitamos un Plan Agrario conjunto entre el Gobierno central y Castilla y León para incentivar la producción ya". Así de tajante se muestra Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de UCCL, quien advierte de "una oleada de cierres de explotaciones para este otoño si no se toman medidas urgentes ya".

Al campo se le han juntado muchos frentes de batalla: al incremento en los precios de la luz desde mayo de 2021, que se dispararon junto a del resto de insumos tras la invasión de Rusia en Ucrania, se le ha unido una sequía prolongada que ha obligado a la CHD a cortar el grifo de riego en 37.000 hectáreas en la Comunidad.

Un corte de suministro que "reducirá la producción aún más" en cultivos como el maíz y la remolacha, y que "con los elevadísimos costes de producción que venimos soportando, supone entrar directamente en pérdidas", lamenta Palacín. Una de las demandas históricas de los agricultores es, precisamente, que los seguros agrarios cubran también la sequía hídrica. Algo que, por el momento, no se contempla.

Esta suma de condicionantes puede originar que España pase de ser deficitaria en un 50% en cereales, "a serlo en un 80%", indica. Una cifra que, de cumplirse en los próximos meses, pone en serias dudas la capacidad de abastecimiento tanto a los animales como a la población.

Precisamente con un escenario internacional tan convulso como el actual, con los precios de la energía disparados, "con fertilizantes a 800 euros la tonelada" y sin saber cuánto durará la guerra en Ucrania (de este país importamos el 30% del maíz con el que se alimenta a buena parte de las cabañas ganaderas) se desconoce "qué vamos a encontrarnos fuera y si ese cereal va a ser asequible y de qué calidad. Va a ser difícil garantizar así el suministro a la población", advierte.

Plan de Acción conjunta y nuevo Plan Hidrológico

La situación que se vive en los mercados ha obligado a un 7% de ganaderos y agricultores a cerrar sus explotaciones, sobre todo en ovino y vacuno de leche. Una cifra que "irá en aumento si el Gobierno no hace nada porque se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria que obliga a no pagar al campo por debajo de costes, pero que sigue sin cumplirse cuando al ganadero le pagan entre 0,42 y 0,47 céntimos el litro de leche o al agricultor 20 céntimos por kilo de patata"

Por este motivo, UCCL reclama un Plan de Acción conjunto entre el Ejecutivo nacional y el autonómico "porque no podemos permitirnos no sembrar. Un agricultor puede dejar un año descansando la tierra, pero hay que alimentar a la población", recuerda.

"Exigimos una reflexión rápida y medidas urgentes, porque nos jugamos el abastecimiento y muchos puestos de trabajo". No en vano, el sector primario supone un 20% del PIB regional.

La escasez de agua que ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a limitar el uso de riego en los cultivos, "pone de manifiesto que el Plan Hidrológico Nacional es nefasto, porque hay ríos en Castilla y León sin regular y se deja sin aprovechar el agua".

En este sentido, UCCL hace un llamamiento a que las distintas Administraciones trabajen "rápidamente" para que esos cursos fluviales dispongan de pequeñas presas que permitan garantizar el riego de los cultivos, en vez de que esa agua acabe sin más en el mar.

Precisamente, Vox Castilla y León ha presentado hoy una Proposición no de Ley (PNL) en las Cortes regionales para diseñar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que integre gestión, conservación del medio natural y que garantice el acceso al agua a través de nuevas infraestructuras hídricas para almacenar, distribuir y asegurar el abastecimiento del líquido elemento todo el año, así como la conservación y fomento del regadío.

El coordinador regional de UCCL ve con buenos ojos la intención, pero lamenta que "las competencias son del Ministerio" por lo que cree que esta PNL "no tendrá mucho recorrido", si bien "valoramos que alguien se tome en serio esto y hable de infraestructuras para aprovechar mejor este recurso".

Con los embalses del Duero al 37,7% de su capacidad (casi diez puntos menos que hace una semana) y el grifo cerrado para el regadío, UCCL espera que se convoque en septiembre el Consejo Regional Agrario para exigir medidas urgentes que permitan paliar esta situación.

