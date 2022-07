Lo último que escucharon los compañeros de Daniel Gullón: "Fuera de aquí, no estamos todos" y gritos de desesperación

El incendio forestal de Losacio ha estado en boca de todos durante estos últimos días desde que se declarase el pasado domingo. Un día en el que el fuego, además de arrasar todo a su caso, se llevó por delante la vida de un bombero forestal que luchaba contra las llamas en primera línea. Daniel Gullón, de 62 años, quedó atrapado sin que pudiera escapar y acabó falleciendo. Lo último que escucharon sus compañeros por la emisora momentos antes del fatídico suceso fueron frases como: "Fuera de aquí, no estamos todos o gritos de desesperación".

Así lo señala uno de ellos, que no ha querido revelar su identidad y ha preferido que nos refiramos a él como Manuel. El bombero forestal explica que el dispositivo en el que iba Daniel Gullón fue a "arriba de la ladera" para intentar parar el incendio que avanzaba hacia el pueblo.

Manuel, junto a otros compañeros, fue a otra zona distinta. La técnica que utilizaron fue la del contrafuego, que trataba de quemar una zona que ya sabías que el incendio iba a arrasar para conseguir que este no encontrase más combustible y se parase. De repente, notaron un cambio brusco de viento y decidieron ir hasta una zona segura. Es por ello por lo que intentaron avisar a Daniel Gullón y sus compañeros a través de la emisora, ya que sabían que ellos "no estaban en zona segura".

"Pasamos bastante mal rato, intentamos avisar pero por lo que sea la información no llegó", relata Manuel, que finalmente afirma que lo siguiente que escucharon fueron gritos como "fuera de aquí, hay que salir, no sabemos quién se ha quedado, no estamos todos y por último gritos de desesperación".

El final, por desgracia, acabó siendo la muerte del bombero forestal de 62 años Daniel Gullón, que quedó atrapado por las llamas cuando trataba de salvar del infierno a la provincia de Zamora.

