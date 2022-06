Proponen transformar los quioscos de Zamora en negocios de comida para llevar o lavaderos de mascotas

Noticias relacionadas Una nueva vida para los quioscos cerrados de Zamora

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Zamora iniciaba un proceso para transformar la calificación jurídica de los quioscos municipales, cerrados desde hace años, para ceder su utilización a asociaciones de la ciudad. Una medida que no ha gustado a VOX Zamora, quien propone que el Consistorio modifique las condiciones de los mismos, pero para que puedan darse otros usos para los mismos, fundamentalmente de explotación comercial, más allá de la venta de "prensa, golosinas y similares".

VOX Zamora pone como ejemplo el caso de varias ciudades españolas, que también habían sufrido el cierre de estos espacios públicos, al no hacerse cargo nadie de la concesión para su fin original. Así, la formación indica que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado esta primavera diversos quioscos para la venta de flores, lotería, helados, churros, bollería y complementos. En total han adjudicado 33 quioscos y "el Ayuntamiento obtiene por ellos unos ingresos de 782.000 euros anuales, además de los puestos de trabajo creados". Una situación similar a la que ha vivido Lorca (Murcia), de la cual VOX asegura que este año han reutilizado tres quioscos. "En uno se ha puesto un novedoso establecimiento take-away para llevar comida típica tailandesa, en otro un punto de lavado de mascotas y en el tercero un espacio de restauración y cafetería".

Propuestas que la formación cree que también podrían ser viables en la ciudad de Zamora, y por lo que acusa al Ayuntamiento de "falta de iniciativa" en sus siete años de gobierno. Además, VOX da un paso más allá y cree que con las condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Zamora a los posibles interesados de los quioscos para su explotación comercial, "nada de lo que se hace fuera es aquí posible". Es decir, su explotación como venta de revistas, periódicos y similares.

Algo que para la formación responde a que el Ayuntamiento de Zamora "no cree en la iniciativa privada y prefiere que los quioscos sean un lugar dedicado a gastar fondos públicos en iniciativas absurdas que no generan ningún beneficio a nadie. Los quioscos para los colectivos y que paguen los contribuyentes". En referencia a su cesión a las asociaciones y colectivos de Zamora, como el Ayuntamiento ha propuesto. VOX considera que el paso dado por el Consistorio zamorano es simplemente una cesión "a algunas asociaciones amigas, seguramente de no más de cuatro coleguillas cada una, de Izquierda Unida que utilizarán estos quioscos a cargo del presupuesto municipal".

