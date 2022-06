Zamora recupera su Festival de Flamenco, "el más antiguo del mundo en una capital de provincia"

Zamora recupera su Festival de Flamenco, el sábado 25 de junio, en la plaza de la Catedral. En ella participarán Marina Heredia y su grupo, El Pele y Rancapino Chico, José Quevedo 'El Bolita', Niño Seve y Antonio Higuero. Un evento que cumple medio siglo de vida y que se erige como el "festival más antiguo del mundo en una capital de provincia". Siete artistas de primerisimo nivel, además de palmeros y otros acompañantes, que harán los goces de zamoranos y visitantes, para este mismo fin de semana.

Así lo han explicado sus organizadores, la peña Amigos del cante, que recuperó este evento haciendo de Zamora un auténico templo del flamenco en España. Este año, el cartel viene "cargado con un altísimo nivel de actuaciones". Todo pese a la lejanía de Zamora de Andalucía, pero donde siempre "hemos tenido a los mejores cantaores contemporáneos".

Un evento que arranca con la misa flamenca a las 20.30 horas. Como siempre con su pórtico en la majestuosa Iglesia de San Juan. Y, como viene siendo habitual no será una misa al uso, será una explicación de las partes que consta la ceremonia, pero eso sí, ilustrada por dos artistas de alto nivel, como son Rafael Ordoñez al cante, puede que. EI más avezado interprete de eventos religiosos del momento, y Niño Seve, guitarrista solvente que al día siguiente continuará su trabajo como tocaor en El Festival.

Festival Flamenco de Zamora

Será a 50 edición del Festival del Flamenco, que comienza a las 21.30 horas, con entradas a 30 euros anticipada y 35 en taquilla, a la venta en la caseta Santa Clara y la cristalería Eurocris.

El gitano cordobés Manuel Moreno Maya, El Pele, nacido en 1954, es uno de los grandes de lo jondo, puede que en algunos aspectos, el más grande de las figuras vivas. Su inteligencia cantaora, su magistral manejo de los recursos vocales, nunca portentosos, pero si suficientes, han sido y son muy bien manejados. Lo he calificado en numerosas ocasiones como cantaor raro, poniéndolo al nivel de iconos de la talla de Juanito Mojama, Tomás Pavón o El Chaqueta. El Pele no está lejos de alguna de esas carismáticas figuras. No deja de ser un acierto el poder tenerlo nuevamente en Zamora.

Al baile estará Paula Rodríguez, poco o nada conocida, pero Desplante Minero Femenino hace diez meses en El Festival Internacional del Cante de Las Minas. El único celebrado en la histórica esplanada de La Maquinista de Levante, hace tan sólo unos dias, por fin comprada por el Ayuntamiento presidido por Pedro López Milán. Esta chica está llamada a marcar época, y vamos a tener el privilegio de tenerla en Zamora. Es un caso excepcional en un extraordinario momento para el baile. Paula, ni por procedencia (Cantabria) ni por apellidos, nos dice gran cosa, pero insisto, en muy pocos meses la veremos como una bailaora hegemónica de lo jondo. Estoy seguro, será de lo mejor de la velada, siendo como lo es toda, muy buena.

Alonso Núñez Fernández, Rancapino Chico, nace, crece y se multiplica a la veredita de su familia, en Chiclana de La Frontera. Zamora lo ha disfrutado en varias ocasiones, la última hace pocos meses en la sede social de La Peña, donde impartió docencia una vez más. Su juventud no le resta un ápice para ser grande entre los grandes. De poco volumen de voz, modula y controla los tonos bajos y medios como pocos en la historia de nuestro universal arte. Es joven, gitano y, siempre sabiendo estar. Un caballero en toda la extensión del término.

Qué decir de Marina Heredia, la hija del Parrón, granaina y excelsa cantaora. Es su debut en Zamora. Cierto es que en varias ocasiones Amigos del Cante quiso contar con ella pero por motivos de caché resultó imposible. No hay duda de que estamos ante una primerisima figura del panorama flamenco actual, a la altura de los cincuenta años de vida de este, nuestro Festival, el más antiguo del mundo en capitales de provincia, y sería el quincuagésimo segundo de no haber ocurrido la pandemia. Marina exhibirá cuadro flamenco propio, para hacerá las delicias de aficionados lugareños, pero también de aquellos otros venidos de los alrededores: Valladolid, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Madrid, León e incluso Extremadura, que se darán cita en La Plaza de La Catedral. También las guitarras son magistrales, de las principales en la edad de oro de la sonanta.

El genial Antonio Higuero, compadre de Terremoto, y habitual acompañante de Mercé. Peculiar representante del toque de Jerez, fijado por Javier Molina y enseñado por Rafael del Aguila. Es uno de los más sobrios por esos aires. Artista y caballero donde los haya.

José Quevedo El Bolita, no se ha prodigado mucho por esta tierras pero es un enorme tocaor. Sin duda de los principales, sea como acompañante, sea como concertista. Es incuestionable que su presencia supone un enorme aliciente para El Festival.

Niño Seve, también hará La Misa, como ya he dicho. Su juventud la suple con creces por experiencia y conocimiento de lo jondo para acompañar. Personalmente he tenido la dicha de disfrutarlo en diversas ocasiones, en todas, su magisterio salió a relucir.

Sigue los temas que te interesan