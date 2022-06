Puebla de Sanabria solicita la convocatoria del Consejo de Salud de la Zona Básica de Sanabria

De los 10 médicos de equipo y 4 de área asignados, a la ZBS de Sanabria, el pasado 16 de junio faltaron los siguientes: dos de baja laboral por enfermedad, uno con cargo polítoco en las Cortes Regionales, un saliente de guardia, una plaza no cubierta en el Puente de Sanabria, un jubilación no cubierta (Requejo de Sanabria) y cuatro vacantes no cubiertas de los médicos de Área.

Por ello, José Fernández Blanco, alcalde de Puebla de Sanabria, ha solicitado mediante escrito presentado en el Centro de Salud de Puebla de Sanabria, la convocatoria urgente del Consejo de Salud de la Zona Básica de Salud de Sanabria

En total hoy están disponibles para trabajar en el Centro de Salud de Sanabria, únicamente cuatro médicos de los 14 que tendría que haber, pues bien, cada uno de estos cuatro médicos atiende su partido y acumula el de otro de los compañeros que faltan, pero ni aun así se pueden cubrir los 10 partidos médicos existentes, quedando partidos médicos por atender.

Subraya José Fernández Blanco que aseverar que "el problema de la situación sanitaria por la falta de médicos en Zamora está resuelto, es un grave error que no contribuye a su solución, la situación de Sanabria con datos concretos y objetivos así lo demuestra. Y llega el Verano, en el 2012, en estas fechas se convocaban los Consejos de Salud para ver los refuerzos médicos que eran necesarios y para organizar la atención a desplazados, a numerosos visitantes y a la ingente cantidad de plazas de campamentos de verano que, con niños y jóvenes se instalan en nuestra zona de salud".

"Ahora como alcalde del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, me veo obligado a pedir que se reúna el Consejo de Salud para analizar la dramática situación que se avecina", añade. Para el alcalde de Puebla de Sanabria "No es posible que tres, cuatro o en el mejor de los casos cinco médicos, hagan el trabajo de diez. Pensando además en el exponencial aumento de población. Queremos hacer extensivo la falta de recursos en enfermería así como en el personal administrativo: no olviden que son cientos los desplazados que tienen que dar de alta en estos días".

Es por lo que "ruega que de manera urgente se convoque el Consejo de Salud para analizar el presente de nuestro Centro y para que todos los miembros sepan a lo que se enfrenta el personal sanitario si los recursos no son ampliados inmediatamente. Por cierto Guardias con dos médicos son necesarias siempre, ahora imprescindible".

