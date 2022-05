De sufrir bullying a ser Míster Zamora: Roberto Martínez y su emotiva historia de fuerza y superación

Noticias relacionadas Así es Carmen, la joven benaventana que se convirtió en Miss Zamora por una noche de fiesta

Roberto Martínez tiene 27 años, es graduado en Gestión Administrativa y se encuentra terminando el Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva, mientras hace prácticas en el gimnasio Invictus de Zamora capital. Hasta ahí, un chico normal. Pero resulta que este joven representará a Zamora en la edición 2022 de Mister International Spain, que se celebrará en Pineda del Mar (Barcelona), durante varias galas del 11 al 19 de junio.

Un Míster Zamora con raíces sanabresas y que guarda una historia de superación tras sufrir bullying durante su adolescencia. Una voluntad de hierro y los buenos consejos de sus abuelos sanabreses fueron la clave para reinventarse y hacer del deporte su modo de vida. Ahora llega a este concurso de belleza con muchas ganas de dejar a su provincia en lo más alto.

Pregunta.- La primera pregunta es casi obligada, ¿cómo surge la idea de presentarte al concurso?

Pregunta.- El mundo de la moda me llama la atención desde hace años. Hace unos meses, investigando por Instagram, encontré el perfil de Mister International Spain, fui viendo sus fotos y pregunté a la organización cómo funcionaba el concurso. Fueron muy amables y me contestaron enseguida, me informaron de todo y me ofrecieron la posibilidad de rellenar la inscripción. Más adelante me comunicaron que era precandidato, junto a otros aspirantes y, finamente, la organización me eligió a mí.

P.- ¿Cuál fue tu reacción al conocer que eras el candidato por Zamora para el Míster Internacional España 2022?

R.- Me chocó bastante y aún lo estoy asimilando. Gracias a mi familia y amigos me lo voy creyendo, pero me quedé muy sorprendido. Fueron ellos los que me dijeron que no podía decir que no a una oportunidad así, porque al principio pensé que era una broma.

P.- ¿Cómo se lo ha tomado tu familia?

R.- Como en Zamora es un evento al que no se le da tanto bombo, a mis abuelos y mis tíos se lo he tenido que ir explicando porque no lo entendían mucho. Les ha costado un poquito, pero me van a apoyar siempre. Otra gente también sé que me va a criticar, pero hay que saber llevar esas cosas.

P.- ¿Eres un chico familiar?

R.- Sí mucho, desde pequeño. Me considero una persona sencilla y creo que fue precisamente mi abuela materna quien me inculcó esos valores. Ella se quedó viuda muy joven y sin posibilidades económicas en Puebla de Sanabria. A raíz de eso lo pasó muy mal y la hizo muy luchadora. Siempre me dio muy buenos consejos hasta que falleció hace un año y medio. Me decía que en la vida hay que luchar por lo que uno quiere, que hay que ser natural y, sobre todo, buena persona.

También ha sido muy importante para mi abuelo paterno, que falleció hace poco, a primeros de marzo. Él era de Palacios de Sanabria, tenía un carácter distinto al de mi abuela, pero también me dio buenos consejos. Me decía que anduviera con pies de plomo, que no me fiara de cualquiera y que de lo que me contaran me creyera la mitad.

Todo lo que ellos dos me enseñaron me ha servido para animarme a presentarme al concurso y a la forma en la que me estoy preparando para el certamen. Me llevo sus consejos para dar lo mejor de mí.

P.- ¿Te gusta el mundo de la moda? ¿Habías trabajado antes en este campo?

R.- La verdad es que no. La gente siempre me ha dicho que tenía porte de modelo. Mi envergadura, mi mirada, que si tenía talento natural para posar, pero yo no me lo creía y mucho menos me atrevía a dar el paso. Pero siempre he estado pendiente de los certámenes de belleza, seguía la moda en las revistas del corazón. Todo ese mundo me llama mucho la atención.

P.- Si lograras ganar, quedar semifinalista, o que alguna marca se fijara en ti, ¿te plantearías dejar tu trabajo actual y dedicarte a la moda?

R.- Soy una persona con los pies en el suelo y de pensar bien las cosas. No me importaría aceptar si me sale un buen proyecto, algún desfile, pero sé que son cosas temporales. Mi idea es seguir formándome para trabajar en gimnasios y que lo de modelo pueda ser algo esporádico. Aunque es verdad que nunca se sabe. A ver en qué puesto quedo y si los ojeadores o cazatalentos se fijan en mí.

P.- La competición tiene mucho nivel y Zamora nunca ha ganado el certamen, pero ¿te ves con posibilidades de ganar?

R.- A ver, lo veo muy complicado. Soy un chico muy positivo y voy a ir a hacerlo lo mejor posible, pero no me atrevería a decir en qué puesto concreto puedo quedar. Solo quiero estar orgulloso de lo que haga y que mi familia y amigos lo estén. También me importan mucho dejar a Zamora en muy buen lugar y que la provincia quede contenta conmigo.

P.- ¿Qué esperas conseguir con tu participación?

R.- Me estoy volcando bastante en la realización del vídeo promocional con el que quiero dar publicidad a Zamora y su provincia. Quiero que la gente se dé cuenta de lo que es Zamora, que parece la gran olvidada de España y hay gente que no sabe ni ubicarla. Quiero promocionar mucho mi tierra en el concurso.

Sobre mí mismo, solo espero hacerlo bien, estar orgulloso y llevarme una gran experiencia. Esto solo pasa una vez en la vida, por lo que quiero irme del certamen pensando que lo he dado todo. Otra cosa es que luego guste al público y al jurado, pero eso no puedo controlarlo.

P.- ¿Te estás preparando para el certamen de alguna manera especial?

R.- Físicamente llevo años cuidando mi alimentación y mi cuerpo. No hago dietas estrictas, pero me cuido mucho. Casi no bebo alcohol y me gusta ser perfeccionista con el ejercicio. El deporte es algo muy cercano a mi porque de niño tuve muchos problemas de espalda por ser demasiado delgado y alto.

Además, usaba gafas y también tenía problemas en el habla, y se metían mucho conmigo por todo eso. Lo pasé muy mal de adolescente. A raíz de eso comencé a cuidar mi imagen, así que el deporte ha sido como un puente hasta este momento y a todo lo que he conseguido en la vida. He ido madurando y el concurso es el premio final.

P.- De las pruebas que os pone el concurso, ¿cuál te parece más interesante?

R.- El desfile. Es lo que, para mí, más supone ser un míster. Ahí demuestras la compostura, el saber estar, poner la cara adecuada y modelar. Como nunca he desfilado y nos enseña allí, me hace especial ilusión. Le doy mucha importancia a poder verme allí delante de tanta gente y poder lucir el traje regional, el de gala o bañador. Me parece interesante. Las pruebas físicas están bien, pero para mi es algo más rutinario porque estoy acostumbrado al ejercicio físico.

P.- En una entrevista de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, con Miss Zamora, Carmen Huerga, ella reconocía que había muy buena relación entre vosotros. ¿Cómo es la relación con el resto de los candidatos de España? ¿Ya has podido conocerlos?

R.- Cuando Carmen salió elegida fueron mis propios compañeros de concurso quienes me informaron de ello. Contacté con ella por Instagram y, enseguida, tuvimos muy buena conexión. Quedamos para hablar del certamen y, a raíz de eso, hicimos muy buenas migas.

A los compañeros que más conozco son a los de Castilla y León, sobre todo Soria, Palencia o Valladolid. Aunque también tengo buena relación con el de Cáceres, Lugo o Madrid. Hablamos mucho por un grupo de Whatsapp y nos solemos hacer videollamadas. Hemos tenido una quedada en Madrid y ya estamos hablando de que muchos vamos a coincidir en el AVE hacia el concurso y me hace ilusión.

P.- Carmen sí contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Benavente, como vecina de la localidad, ¿qué apoyos tienes tú desde Zamora?

R.- Aún no me he puesto en contacto con el Ayuntamiento de Zamora. Sí quiero acercarme al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y que colaboren conmigo para el vídeo. Me gustaría poder hablar con el alcalde y decirle que voy a llevar el traje regional sanabrés. Me lo va a prestar el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca.

Creo que las ciudades que no apoyan a sus candidatos es porque no entienden o no saben cómo funciona el concurso. No se trata de presumir de un cuerpo y una cara bonitos. También es muy importante cómo te comportas, tu elegancia, tu nivel de estudios; y a través del vídeo vendes tu provincia y le das promoción al turismo.

P.- Todos los candidatos tenéis un cuerpo normativo, musculados y delgados. Ahora que se empieza a intentar romper con este tipo de estereotipos de belleza, ¿crees que este tipo de concursos debería cambiar el estándar de candidatos?

R.- Creo que ya se está haciendo. Ya hay participantes con cuerpos más rellenitos o muy delgados. Además, está el candidato por Guipuzkoa, Xabier Osa, que le falta un brazo pero es un bestia haciendo CrossFit. Creo que elegirlo a él demuestra que ya se está escogiendo a gente diferente. Es un ejemplo de superación para todos, porque a mí me daría algo. Él nos cuenta que está muy agradecido y la organización le ha ayudado mucho. Creo que se están modernizando y es mucho más inclusivo.

