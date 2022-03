Así es Carmen, la joven benaventana que se convirtió en Miss Zamora por una noche de fiesta

Noticias relacionadas Carmen Huerga, la benaventana que representará a Zamora en Miss Mundo

Carmen Huerga representará a Zamora en la edición 2022 de Miss World Spain, que se celebrará en Pineda del Mar (Barcelona), durante varias galas del 11 al 19 de junio. En plenas Fiestas del Toro Enmaromado de su Benavente natal. La joven integradora social se va a la Costa Brava con el corazón dividido, por la pena de no poder estar presente en el regreso de los festejos más importantes de su localidad, y con muchas ganas de enseñar las bondades de la provincia a toda España. No sabe si se llevará una maroma para acompañar el traje de gala, pero sí tiene claro que esta experiencia es todo un sueño, que nacía de una noche de fiesta.

Pregunta.- ¿Cómo te sientes después de conocer tu nombramiento como Miss Zamora para el Miss World Spain?

Respuesta.- Todavía no me lo termino de creer. Estoy asimilándolo. Ahora mismo solo tengo claro que quiero disfrutar mucho de la experiencia, porque no se tiene todos los días.

P.- ¿Te presentaste tú? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?

R.- Me presenté junto a mis amigas. Bueno, más bien fue su culpa. Estábamos de fiesta y empezaron a decirme preséntate, preséntate; y esa misma noche, que estábamos celebrando mi cumpleaños me dije ¿y por qué no? y me lancé. No me creí en ningún momento que me fueran a elegir y pensé, al principio, que era una pérdida de tiempo.

P.- ¿Habías tenido experiencia en el mundo de la moda?

R.- No. Nunca. Es un tema que siempre me había gustado, pero nunca había intentado. Era un sueño, y yo siempre creo que hay que estar centrada en la realidad. Pero al final, aquí está haciéndose real.

P.- Si el concurso te abriera puertas en el mundo de la moda, ¿dejarías tu trabajo actual para probar suerte?

R.- No lo creo. Soy muy consciente que para vivir de esto se necesita mucha suerte y mucho curro. Sale adelante una entre mil. Si viera que me va quitando más tiempo, porque me surjan contratos esporádicos, me podría pedir una excedencia, pero creo que nunca dejaría mi trabajo por esto. A no ser que salga ganadora y me lluevan las ofertas (risas). Pero no lo creo. Este es un mundo, además, muy efímero, que tiene fecha de caducidad. Y si vas pensando que vas a triunfar, el golpe va a ser terrible. Prefiero tener los pies en la tierra y aprovechar la experiencia.

P.- Eres integradora social y trabajas en una residencia de mayores. ¿Es un trabajo vocacional? ¿Te gusta trabajar ayudando a los demás?

R.- Sí. Es que, además, siempre lo he tenido claro. Quería hacer algo social, algo para mejorar la sociedad, fuera lo que fuera. Me parece algo fundamental y más después de una pandemia y una crisis como esta. Nos estamos volviendo muy poco empáticos, vamos a lo nuestro.

P.- ¿Cómo fue la pandemia para ti?

R.- Estuve muy saturada, me afectó muchísimo y perdí siete kilos.

P.- Tienes 24 años y ya te has tenido que ir fuera de Zamora a trabajar. ¿Qué opinas de esta marcha que los jóvenes tienen que hacer de Zamora?

R.- Me parece muy triste y yo me siento afortunada porque solo me he tenido que ir a Valladolid. Tengo muchos primos que se han ido a Alemania, Estados Unidos o Canadá; y me parece muy triste a nivel nacional. No valoramos lo que tenemos. Yo amo mi tierra y me duele que los zamoranos no la valoremos, ni hacemos que se nos reconozca. Por eso es mi intención también en el concurso. Voy a promocionar Zamora, porque creo que es muy interesante y la promocionamos muy poco. Y es que nosotros mismos no conocemos nuestra propia provincia. Yo misma este verano fue la primera vez que me acerqué hasta Zamora capital a visitarla como una turista más, a aprender su historia y me pareció increíble.

P.- ¿Qué necesitan los jóvenes de Zamora para quedarse?

R.- Para empezar: oportunidades y ocio. Yo tengo hermanos de 14 años que no tienen opciones de ocio en Benavente. Y al final, es lo que llama a un joven a ir a un sitio. Ya sabemos que para estudiar en la universidad nos tenemos que ir fuera, pero es que en sitios como Benavente no hay nada que hacer para divertirse. Siempre es lo mismo. Y creo que es primordial para los jóvenes, porque si no se lo pasan bien, van a irse a vivir a otros sitios donde tengan ociones de ocio. Si un joven puede conseguir trabajo en Benavente o Madrid, se va a ir a Madrid, para poder hacer algo.

P.- Cuéntame, ¿en qué consiste el concurso Miss World Spain? ¿Cuáles son las pruebas?

R.- Un triatlón deportivo (nadar, correr y bicicleta), un desfile de gala, un desfile en traje regional, un vídeo presentación de tu provincia; y un proyecto social, con un premio económico para poder hacerlo realidad. Y, encima, se celebra la semana del Toro Enmaromado, así que tengo que intentar dar a conocer la fiesta sí o sí.

P.- ¿Y cuál va a ser el tuyo?

R.- Tengo dudas. Por un lado pienso en hacer algo sobre las adicciones sociales; sobre el juego, alcohol o los trastornos de conducta alimentaria. O mi segunda opción es tratar el tema de la tercera edad. Para mí sería muy fácil porque me dedico a ello. Han sido los grandes protegidos y desprotegidos de la pandemia. Hemos tratado tanto de evitar que no se contagien para morir, que algunos han muerto de pena, solos, sin sus familias.

P.- ¿Cuál es el premio, aparte del título?

R.- Hay una ganadora con sus dos damas. Sé que tienen contratos con marcas, pero cada año cambia, y acudir a Miss Mundo. Además, la candidata que quede cuarta también participará en otro concurso internacional. Y, en el corte de cinco o diez primeras, si te sabes mover fuera del concurso te pueden caer contratos muy interesantes.

P.- Zamora nunca ha ganado el certamen, ¿te ves con posibilidades este año?

R.- No. Ni mucho menos. Hay muchísimo nivel. Muchas de ellas se dedican a la moda ya y tienen muchos seguidores en las redes sociales. Yo no puedo darle el mismo movimiento que ellas y, a día de hoy, es muy importante. Todo se mueve por las redes sociales.

P.- Ya se conocen también a las representantes de Valladolid, Ávila, León, Burgos o Segovia. ¿Las conoces? ¿Has podido hablar con ellas?

R.- Más o menos, sí. Tenemos un grupo de WhatsApp de todas las participantes. Por ahora con quien más he hablado es con Tania, la representante de Valladolid, que es un encanto. Además, este año vamos juntos al concurso chicos y chicas, así que me voy junto a Roberto, Míster Zamora. Tengo la suerte de llevarme muy bien con él. Hemos congeniado muchísimo y sé que me llevo un amigo ya antes del concurso. Es la mentalidad con la que voy, de tener buen rollo y disfrutar. He tenido mucha suerte de que con mi compañero y con representantes como Tania somos todos muy afines.

P.- ¿Cuentas con el apoyo del Ayuntamiento de Benavente?

R.- Sí. Ya me han dicho que para todo lo que necesite. Estuve esta mañana con ellos, y me preocupaba mucho el tema del traje regional. Me lo va a prestar el propio Ayuntamiento. Aún no lo he visto, pero es precioso. Está hecho a mano en Santa Cristina de la Polvorosa y, encima, está sin estrenar.

P.- Todos los años, las y los participantes de este concurso tienen unas tallas estándar. Con la situación actual, donde se aboga por valorar otro tipo de bellezas y no perpetuar los cánones habituales, ¿no te parecería interesante que participaran en el concurso mujeres y hombres con cuerpos no normativos?

R.- Creo que ahora mismo no valoran un físico y ya. Si realmente solo valoraran un físico espectacular o el concurso fuera como todo el mundo tiene en la mente, creo que yo no estaría en el concurso, me hubiese caído desde el principio. Valoran mucho el proyecto social que presentamos, le dan miles de euros para hacerlo real. Las pruebas deportivas son duras, para demostrar que no eres una muñeca y ya. Y en el vídeo de presentación y la entrevista tienes que demostrar que sabes expresarte y defenderte. Yo creo que si la gente no se anima a presentarse es que el problema es mental de cada uno. Por sus miedos personales, pero no creo que el concurso ponga ningún límite a nadie.

