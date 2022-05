Compromís denuncia que el Gobierno no considera la depuradora de Carrascal de interés general

Carles Mulet, senador de Compromís, a petición de Unión del Pueblo Leonés, ha lanzado la cuestión de los vertidos de aguas residuales de la depuradora zamorana al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán Fernández. Tras varios trámites y proyectos que "nunca se han llevado a cabo", según denuncia UPL, solicitan saber qué medidas va a adoptar el Gobierno para ejecutar la depuradora de Carrascal del Duero y en qué plazo prevé que esté en funcionamiento, a lo que el secretario de Estado ha respondido que "a día de hoy esta actuación no ha sido declarada de interés general del Estado".

Respecto al barrio de Carrascal del Duero, la mayor parte de la ciudad de Zamora depura sus aguas residuales a través de la EDAR situada a 2 kilómetros al oeste de la localidad, en la margen derecha del Duero. Sin embargo, tal y como ha venido denunciando la Unión del Pueblo Leonés, uno de los barrios de la ciudad, Carrascal del Duero, en la margen izquierda y junto al río, continúa a fecha de hoy vertiendo aguas residuales, tanto domésticas como de explotaciones ganaderas, directamente al cauce, sin ningún tipo de tratamiento.

En 2011, mediante un documento remitido por la Confederación Hidrográfica del Duero, se afirmaba que la falta de depuración de aguas residuales en la zona era una situación transitoria, ya que la construcción de un sistema de depuración estaba prevista en el Plan nacional de calidad del agua; construcción que se iniciaría antes del 31 de diciembre de 2015.

En este sentido, en 2015 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Zamora y la confederación para la construcción de una depuradora de aguas residuales en Carrascal; la confederación se haría cargo del proyecto de construcción y el ayuntamiento de la gestión, aportando terrenos y caminos de acceso por un coste de 250 000 euros. En 2016, se anunciaba públicamente por parte del ayuntamiento y de la confederación que se habían realizado los trámites necesarios para el inicio de la construcción: expropiación de la parcela elegida, evaluación del impacto ambiental, etcétera, quedando pendiente la licitación del proyecto por parte de la confederación hidrográfica. Ante la falta de avance, en 2018, a instancia de Unión del Pueblo Leonés, presentamos en esta Cámara una pregunta sobre la situación administrativa del proyecto y la respuesta del Gobierno fue que no lo había llevado a cabo porque estaban trabajando en su adaptación a la Ley 9/2017.

Años más tarde, en octubre de 2020, el subdelegado del Gobierno en Zamora informa que la Unión Europea consideraba el proyecto de la depuradora presentado por la confederación invasivo con el río Duero, por lo que la confederación estaría desarrollando un nuevo proyecto no ejecutado con un presupuesto de 258 000 euros. Actualmente, en 2022, dos años más tarde de dicho anuncio, nos encontramos sin avances en esta infraestructura que acumula más de una década de retraso desde que se prometiera, período en el que obviamente se han seguido echando vertidos contaminantes al río Duero, incongruentemente solo a dos kilómetros aguas abajo de la salida de otras aguas de la ciudad depuradas en la EDAR, lo que le resta eficacia. Por ello también pedimos, a instancia de UPL, saber qué medidas está llevando a cabo o va a adoptar el Gobierno para ejecutar la depuradora de Carrascal del Duero y en qué plazo prevé que esté en funcionamiento.

El Secretario de Estado responde

Tras la intervención de Mulet, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán Fernández, tomó la palabra para llevar a cabo su resecho a réplica. "Por lo que respecta a las actuaciones que va a adoptar el Gobierno para mejorar la depuración en Zamora, le indico que a día de hoy esta actuación no ha sido declarada de interés general del Estado", explicó en primer término.

En ese sentido, "la Administración General del Estado solo puede promover, bien a través de la Dirección General del Agua o bien a través de sus organismos adscritos, aquellas actuaciones que estén amparadas por la declaración de interés general. No obstante, y con el fin de solucionar los problemas de saneamiento y depuración de aglomeraciones de entre 2000 y 5000 habitantes equivalentes, que todavía no cumple con la Directiva europea de aguas residuales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha habilitado, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, una primera convocatoria de subvenciones por importe de 100 millones de euros para sufragar aquellas actuaciones a ejecutar en Pequeños municipios que se encuentran en procesos de infracción o no conformes con la directiva que no estén declaradas de interés general del Estado. Es decir, aquellas en las que las competencias de su ejecución sean autonómicas y municipales".

Y prosiguió afirmando que "tenemos previsto en el ministerio habilitar una segunda partida, una segunda convocatoria para idénticos objetivos, de 200 millones de euros a lo largo de este año. He de señalar que es la primera vez que el ministerio, la Administración General del Estado y el Gobierno de la nación ponen en marcha un mecanismo que considera obras de interés general del Estado, entre comillas, 'actuaciones' que hasta la fecha no habían tenido esa consideración. Entendemos que en el marco de la responsabilidad que tiene este ministerio, que además de ser Ministerio para la Transición Ecológica lo es también para el Reto Demográfico, la atención a los pequeños y medianos municipios es fundamental si queremos tener herramientas que den respuesta adecuada a las necesidades de mejora de los servicios, de los equipamientos de estos municipios. Por lo tanto, vamos a seguir interviniendo. Hay 200 millones para actuaciones en materia de saneamiento y depuración, subvenciones a los ayuntamientos, a través de consorcios, mancomunidades, diputaciones o directamente, y líneas exactamente el mismo sentido para el abastecimiento de agua a municipios de esas mismas características".

Sigue los temas que te interesan