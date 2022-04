Izquierda Unida advierte de "un nuevo peligro" para la biorrefinería en Barcial del Barco

El Grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Zamora denuncia que ya ha finalizado el plazo de reversión de los terrenos donde se quiere ubicar la biorrefinería de Barcial del Barco. La formación explica que aún se desconoce “si la Diputación Provincial ha conseguido el mutuo acuerdo necesario para aplazarla por problemas de representatividad de la empresa”. Lo cual podría suponer "un nuevo peligro" para hacer realidad este proyecto de energía verde en la provinica de Zamora, según detallan desde la formación.

En un comunicado, IU relata que el vicepresidente de la Diputación, José María Barrios, ha firmado un decreto el pasado 4 de abril para abocar competencias en el presidente para conseguir antes del día 6 de abril que la empresa promotora de la biorrefinería acredite el acuerdo necesario para modificar la cláusula de reversión. “Menos de dos días de plazo ha tenido el vicepresidente para llevar a cabo lo propuesto técnicamente para salvar la falta de acreditación de representatividad de los representantes de la empresa Ecobarcial, tras la contundencia del Informe Jurídico que dice que no procedería la modificación de la cláusula de reversión”, indican desde Izquierda Unida. Dicho informe detalla que "no obstante, como debe formalizarse en escritura pública la modificación, sería viable que pueda prestarse la conformidad en ese acto por don Fernando Martínez Riaza y don Jorge de la Peña Carretón o por cualquier persona con poder bastante para actuar en nombre de la sociedad, si esa es efectivamente la voluntad de estos y así se acredita ante el Notario correspondiente". Al Grupo de IU le preocupa “la ambigüedad” de los términos de la solución posible, que suscitan dudas: "sería viable" por "cualquier persona con poder bastante", "si esa es efectivamente la voluntad."

El Decreto de Presidencia, firmado por Barrios en ausencia del presidente, Francisco Requejo, recoge, lo que IU califica de “verdadero calvario burocrático” que han pasado Diputación y Ecobarcial para intentar modificar la cláusula de reversión de los terrenos de Barcial del Barco. Una reversión, que podría ser efectiva desde el 5 de abril, “por no haberlos puesto a disposición de la promotora para el fin que fueron adquiridos por 307.000 euros, salvo que desde la firma del Decreto el día 4 de abril hasta el día 6 del mismo mes se haya formalizado ante notario la escritura pública por cualquier persona con poder bastante para actuar en nombre de la sociedad", recuerdan desde Izquierda Unida.

Cabe recordar que la promotora mantiene una denuncia contra la Junta de Castilla y León por posible obstrucción al proyecto, prevaricación y supuestas extorsiones contra ellos. Algo que para IU ha llevado al presidente de la Diputación a “intentar modificar la cláusula de reversión de los terrenos recogida en los pliegos para ampliar el plazo”. Para hacerlo, y puesto que las consideraciones jurídicas recogidas en el Decreto de 4 de abril dicen que el pliego de adquisición del terreno "no prevé la modificación del contrato", tras acudir a la jurisprudencia y los órganos consultivos de contratación para ver si se puede llevar a cabo, se concluye que: es admisible una modificación por "mutuo acuerdo", pero "sin alterar sustancialmente las condiciones del contrato". "Si la segunda condición se considera cumplida porque el procedimiento de compraventa fue de adquisición directa, no sucede lo mismo con la acreditación del "mutuo acuerdo" por problemas de representatividad de la empresa Ecobarcial”, detalla IU.

