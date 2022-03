Los comerciantes de Castilla y León dibujan una situación "terrorífica y dramática" para el sector

El presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sáinz, ha advertido que su sector se encuentra en una situación "terrorífica y dramática", donde los comerciantes "necesitan ayuda de inmediato, no podemos esperar un día más". El presidente de Conferco ha realizado estas declaraciones tras su reunión con los representantes de la asociación zamorana de comerciantes Azeco, dentro de la ronda de contactos que Adolfo Sáinz está llevando a cabo por las nueve provincias de Castilla y León.

Sáinz está recogiendo el sentir del sector del pequeño comercio en la Comunidad, para concluir que "es un momento realmente dramático", que este sector ha ido encadenando "desde la sexta ola en adelante". El presidente de Conferco ha explicado que, tras dos años de pandemia, "quitando la parte de alimentación, que estuvo al pie del cañón en las épocas más duras del confinamiento y dieron un servicio esencial", el resto del sector ha visto como "parecía que en noviembre íbamos a ver la luz, pero llegó la sexta ola y nos volvió a hundir. Luego en las rebajas tuvimos la sensación de que sacaríamos la cabeza, incluso con la inflación ya afectando, pero el conflicto de Ucrania nos ha puesto en una situación dramática y terrorífica".

Adolfo Sáinz asegura que, pese a ser un sector "que no llamamos mucho la atención ni salimos a la calle a manifestarnos", se encuentran en una situación "muy mala". Facturas por pagar, subidas en la luz y la calefacción y proveedores llamando para contar que "vuelven a subir los precios de los productos" preocupan al sector, que reclama una intervención urgente de las Administraciones públicas para ofrecer "una bajada de los impuestos, una fiscalización adaptada y un coto a la subida de los precios de las materias primas". En concreto, el presidente de Conferco señala que la Junta de Castilla y León conforme gobierno "cuanto antes", para que puedan retomar los proyectos conjuntos que "teníamos en marcha con el anterior director general de Comercio". Adolfo Sáinz quiere "saber quien será el nuevo consejero o consejera y su director general para retomar todos los asuntos que dejamos pendientes".

El presidente de Conferco avisa de que "ya sabemos de muchos comercios por todo Castilla y León que se están planteando cerrar su negocio". Una medida que, Adolfo Sáinz asegura que es "el último recurso" de los comerciantes. "Antes de eso, usa sus ahorros, vende a pérdidas, pero cuando ya no puede más tiene que cerrar", detallaba. Y es que, el presidente de Conferco asegura que la subida de la factura de la luz y los carburantes, no solo afecta a los comercios directamente, sino que hace que los consumidores "reduzcan sus compras para poder pagar sus propias facturas". "La gente tienen miedo a consumir y no compran porque no tienen más recursos", añadía.

"No comprar productos que no necesitan y acaparar"

Sobre la huelga de transportes y la falta de productos en los comercios, el presidente de Conferco ha querido hacer una llamada a la tranquilidad. Adolfo Sáinz ha señalado que "casi el 50% de los negocios de alimentación y supermercados tienen problemas de abastecimiento". Si bien el resto del comercio "de muebles o electrodomésticos", no presentan estos problemas. Pese a esta falta de productos puntuales, Sáinz pide que los clientes "no compren productos que no necesiten y acaparen, porque solo perjudicarán al resto de los compradores y agravarán la situación de desabastecimiento".

