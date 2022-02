El PP denuncia el "desmantelamiento" de la asociación de vecinos de Pinilla por "no planificar" sus obras

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Mayte Martín Pozo y el viceportavoz Víctor López de la Parte, han visitado esta mañana las obras que se están llevando a cabo en la asociación de vecinos El Puentico, en el barrio zamorano de Pinilla. La portavoz popular declara que "es lamentable que no haya una planificación antes de desmantelar todo el local y dejar en la estacada a más de 100 vecinos, una vez más el alcalde no ha contado con el presidente de la asociación, que le pidió una reunión el pasado mes de enero y aún no ha obtenido respuesta. No tiene en cuenta a los zamoranos que acuden semanalmente a la asociación a realizar diferentes actividades, es el centro de reunión del barrio donde también los más pequeños van a estudiar y hacer los deberes".

Arteminio Peréz, presidente de la asociación El Puentico del Barrio de Pinilla expresa su malestar por la falta de diálogo de Guarido. "Le presente un escrito el mes de enero para hablar de la obras, quedó claro que la adecuación del local se iba a desarrollara por partes para que algunas salas se pudieran utilizar y así los 8 monitores que tenemos, pudieran seguir dando servicio a los mayores y niños del barrio", indica.

"No podemos tener el local en estas condiciones, es completamente imposible realizar ninguna actividad, además este centro se utiliza como colegio electoral y el estado de los pasillos y las salas no es adecuado. Es más nos van a cambiar las ventanas y aún no se han pedido las nuevas, nos han dicho que tienen de plazo hasta el 26 de agosto para acabar las obras y eso no puede ser, lo más lógico es que se arregle una parte y una vez concluidas las obras, se empiece otro lado, no todo a la vez", se queja el presidente.

Por su parte los populares reclaman, una vez más, a Francisco Guarido que escuche a los vecinos, "su falta de previsión deja a los vecinos de Pinilla sin instalaciones y sin actividades hasta el mes de agosto. Hay que tener en cuenta las necesidades de los usuarios, hacer obras si, pero con organización y sin perjuicio a los vecinos del barrio".

