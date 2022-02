Unidas Podemos acusa al PP de "robar" al IES Los Salados el curso de TCAE para "favorecer a la enseñanza privada religiosa"

Unidas Podemos ha valorado la adjudicación del ciclo formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería al Colegio Concertado San Vicente de Paúl, y no al IES Los Salados de Benavente como "un ejemplo más de que el Partido Popular no sólo ha desmantelado la sanidad pública sino que ahora está decidido a privatizar la educación.

Para la candidata de UP, Isabel Reguilón, lo hacen, además, "a las mismas puertas" de la apertura de una campaña electoral, "convocada a capricho". Y afea que "no les importe anunciar que van a dar la puntilla a un centro público de enseñanza secundaria en Benavente para favorecer la ampliación de un centro privado. Y su soberbia es de tal magnitud que incluso para favorecer a la enseñanza privada religiosa, no dudan en robar el proyecto que desde hace tres años demanda el centro público, su propietario legal y, por tanto, su justo destinatario".

Además, los morados recuerdan que la oferta educativa en materia de formación profesional en Benavente ha sido hasta ahora "más bien escasa, reducida a cuatro módulos formativos que con el tiempo se han ido ampliando, una expansión que debe de continuar con la aportación de especialidades relacionadas con los sectores de mayor potencial en la zona, que son: el agroalimentario y el asistencial". Por ello, Isabel Reguilón ha querido transmitir a los benaventanos que "no vamos a permitir un atropello de tal envergadura, haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que la Consejería de Educación revoque esta decisión y vamos a exigir responsabilidades a quienes las han tomado".

Para Unidas Podemos debiera haber una línea de FP Dual entre ciclos de enfermería y cuidados, con prácticas de trabajo en el hospital comarcal demandado desde hace años y en residencias públicas, "que son necesarias y deben ponerse en marcha ya". Y finalizan asegurando que a vía elegida por el PP es "la extinción".

