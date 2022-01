Martínez-Almeida: “Sánchez vino ayer a Castilla y León a hacer propaganda”

El portavoz del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó hoy que el presidente del Gobierno de España “vino ayer a Castilla y León a hacer publicidad y propaganda a costa de todos los castellanoleoneses”, en referencia a la participación de Pedro Sánchez en un acto electoral en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, junto con el candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca; la cabeza de lista por Zamora a las Cortes, Ana Sánchez, y el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, según informa Ical.

“Lo que hizo fue una serie de anuncios que no nos extrañan porque le conocemos pero que no encajan en lo que es la campaña electoral de Castilla y León. Hay que recordar que este ha sido el primer presidente del Gobierno que ha sido sancionado por la Junta Electoral por hacer publicidad y propaganda a costa de todos los españoles”, señaló.

“Le diría a los zamoranos que no le crean. Que no tengan ninguna duda de que Pedro Sánchez no va a cumplir ninguno de los compromisos que asumió ayer. Le conocemos, sabemos cómo funciona, sabemos que es capaz de coger el Falcon, venir aquí, hacer la promesa que tuviera que hacer y, a continuación, se vuelve a Madrid en el Falcon y, de aquí, donde dijo digo, digo diego”, insistió.

Martínez-Almeida, quien dijo aceptar “gustoso y encantado” el título de “embajador” de Zamora en Madrid, animó a los madrileños a acudir a un territorio “completísimo” y consideró que la candidatura popular es “la que mejor se identifica” con la provincia.

En este sentido, valoró el trabajo desarrollado por la número uno de la lista por Zamora a las Cortes de Castilla y León, Isabel Blanco. “Ha hecho una extraordinaria labor a lo largo de los tiempos más difíciles que jamás pensamos que pudiéramos enfrentar, como ha sido la pandemia, en este caso, desde su responsabilidad de la Consejería de Asuntos Sociales y de Familia”, aseguró. “Ha puesto en marcha y en práctica políticas que han permitido paliar las consecuencias devastadoras que ha tenido esta pandemia; todo ello, en un gobierno encabezado por el mejor presidente que puede tener Castilla y León que, sin lugar a dudas, es Alfonso Fernández Mañueco”, agregó.

Igualmente, recalcó que los retos que Castilla y León afronta precisan “un gobierno estable, con mayorías amplias” y con “capacidad de sacar adelante la situación económica. “Mantener la cohesión social, apoyar a las familias, generar empleo, de apoyar a los autónomos, mantener un marco fiscal que no puede ser confiscatorio porque el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos en estos momentos. Ese es el programa que plantea el Partido Popular y Alfonso Fernández Mañueco”, enumeró.

"Mandar un mensaje de confianza en el futuro, que parte del PP"

“Hay que mandar un mensaje de confianza en el futuro, de optimismo, a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo. Y ese mensaje solo puede partir del partido que mejor conoce Castilla y León, del partido que llega a los 2.248 municipios de esta tierra, del Partido Popular”, rubricó.

José Luis Martínez-Almeida hizo todas estas declaraciones en la capital zamorana, adonde acudió para participar en una mesa informativa y apoyar la candidatura por la provincia a las Cortes de Castilla y León, encabezada por Isabel Blanco.

Educación

El portavoz popular recordó que el futuro de Castilla y León “se tiene que asentar sobre la educación”, como “el mejor de los valores” por los que apostar. “Los datos están ahí: es la comunidad autónoma con mejores datos educativos de toda España y esa es la piedra angular sobre la que se tiene que construir el futuro de esta tierra. Los castellanoleoneses son los que mejor capacitados salen, precisamente, en el ámbito de la educación”, destacó.

“Tenemos que confiar y, al mismo tiempo, tenemos que darles la oportunidad de que puedan realizar sus sueños y, para eso, es necesario que tengan las oportunidades para salir adelante, que tengan empleo, hacer sus proyectos y un marco fiscal que sea favorable para ellos y no para las administraciones”, anotó.

Por último, insistió en que “votar al Partido Popular en Zamora es votar al partido que mejor conoce y que mejor se identifica con los zamoranos”.

Por otra parte, respecto a la descentralización, el alcalde de Madrid hizo hincapié en que “los problemas que puedan tener los diferentes territorios no se solucionan enfrentando a unos con otros. “En el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el centro de tratamiento automatizado de multas, por poner un ejemplo de esta tierra, precisamente, de Castilla y León, se puso en León y no hubo ningún problema. Y, desde Madrid, no dijimos nada ni nos opusimos. La cuestión está en que viene aquí a tratar de sacar rédito del enfrentamiento entre territorios, lo cual es una profunda irresponsabilidad”, subrayó.

“Por tanto, lo único que le diría a Pedro Sánchez en ese sentido es que, como presidente del Gobierno, tiene un papel institucional y no es el de enfrentar territorios ni tratar de sacar un rédito particular de un debate que ya se ha producido anteriormente. Si piensa de verdad que a los zamoranos se les puede tomar el pelo pidiéndoles el voto mediante un discurso de enfrentamiento con Madrid, se equivoca profundamente”, sentenció.

AVE

Por último, Martínez-Almeida incidió en que Pedro Sánchez “debería haber prometido que el AVE de Zamora llegue directo” al aeropuerto de Madrid-Barajas porque “lo que le permite competir a Zamora en un mundo como en el que vivimos es que, en apenas una hora y cuarto, cualquier persona que esté aquí pueda estar en uno de los principales aeropuertos internacionales del mundo” y apostilló: “Cuando hay que tomar decisiones de localización de determinadas industrias y empresas, si hay facilidades de comunicación, la decisión es mucho más fácil”.

Por su parte, la cabeza de lista del PP por Zamora a las Cortes, Isabel Blanco, pidió al alcalde de Madrid que sea “el embajador y el altavoz de Zamora”, que cuenta con la industria agroalimentaria, economía en torno a las personas mayores y el turismo como principales motores.

Blanco Llamas enumeró las posibilidades que ofrece la provincia de Zamora, entre las que destacó el “compromiso” del Partido Popular para que la provincia “tenga una nueva edición de Las Edades del Hombre” durante la próxima legislatura. “Nos avala la gestión, la apuesta por las personas y el compromiso por el territorio. Nos sentimos muy orgullosos de esta provincia”, concluyó.

