Vuelven los Conciertos Divertidos de la Banda de Música de Zamora al Teatro Principal

La Asociación Banda de Música de Zamora ofrece de nuevo en colaboración con el Ayuntamiento y Caja Rural de Zamora, el ciclo de Conciertos Divertidos en tres sesiones, que se desarrollarán en el Teatro Principal los días 5 de febrero, 19 de marzo y 8 de mayo. El programa lleva por título "Audiciones" y ha sido presentado hoy en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas, la presidenta de la Asociación, Carmen Güil, el director de la Banda, Manuel Alejandro López y el secretario de la Fundación Caja Rural, Feliciano Ferrero.

El programa de esta edición está todavía condicionado por la situación de la pandemia del coronavirus, pues aunque en estos momentos se ha recuperado el aforo completo de espectadores, no sucede lo mismo en cuanto a los actores en el escenario por lo que el número de integrantes se ha reducido a un 20% de los componentes de la Banda. A esta situación se adapta la interpretación de este año en la que se escenifica de forma alegre y divertida, el proceso de audiciones para dotar de futuros músicos a una banda que se ha quedado sin la mayor parte de sus integrantes. La dramaturgia de la obra ha sido realizada por la directiva de la asociación y clarinetista, María Monteso, y la actuación corresponde a una selección de 16 músicos y actores que escenifican el proceso para la creación de una nueva banda que se ha quedado sin músicos a través de audiciones de los distintos instrumentos. Con ello se quiere transmitir que todos y cada uno de los instrumentos son importantes para crear un sonido común. Según el director de la Banda, con ello se pretende también transmitir el mensaje de que "realmente todos somos importantes en la sociedad, independientemente del puesto o la labor que desempeñemos, con lo cual la interpretación tiene un componente social y pedagógico importante, aparte del elemento puramente musical".

La concejala de Cultura destacó la labor que desarrolla la Banda de Música de Zamora en la promoción musical de la ciudad, que ofrece a los niños un espectáculo de gran calidad artística y musical, que es capaz de combinar con gran originalidad una historia divertida, el teatro y las piezas musicales, porque "como no puede ser de otro modo, la música es protagonista, consiguiendo que además de divertido, sea didáctico, y cada año sorprenda con algo original, de forma que cada año todo el mundo quiera repetir". Mª Eugenia Cabezas destacó también la labor didáctica de la Banda que "más allá de propuestas comerciales típicas de los massmedia, ofrece a los niños una oportunidad de descubrir algo diferente, mucho más profundo y de mayor valor artístico, pero no siempre accesible. Y esto sirve además, no sólo para formar espectadores, críticos y con criterio, que sepan apreciar otras músicas quizás menos habituales para ellos, sino también para formar futuros músicos, porque también se despierta su curiosidad por los instrumentos y por aprender a tocarlos".

La presidenta de la Asociación agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de Caja Rural para sacar adelante estas actividades y el apoyo recibido por la Banda, especialmente en unos momentos tan difíciles como los actuales, por la situación de la pandemia, y para las asociaciones sin ánimo de lucro como es la de la Banda de Música. Y respecto a esta edición destacó la originalidad de la trama que se desarrolla en el escenario "con situaciones divertidas, a veces hilarantes" que espera sirvan para el disfrute de los niños y también de los padres que les acompañan.

Por su parte Feliciano Ferrero desatacó la labor que desarrolla la Banda de Música de Zamora para la promoción musical en la ciudad, a través de la Escuela Municipal de Música y las numerosas programaciones musicales que desarrollan a lo largo del año "que son muchas, muy buenas y de una excelente calidad. Y aunque puede haber problemas, al final siempre se solucionan y la Banda siempre sigue para adelante, que es lo importante...".

