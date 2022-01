El PP de Zamora afea a Pedro Sánchez "la mentira" de la reconversión en autovía de la N-122

El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, ha pedido explicaciones al Gobierno de España por "la catas que se están realizando en la N-122". Unas actividades que se contradicen con la existencia de un proyecto para la reconversión en autovía de esta carretera nacional que limita con Portugal. Una crítica que el líder popular zamorano ha realizado durante una mesa informativa de su partido en la calle Santa Clara, para apoyar a la candidata, Isabel Blanco, en su camino a las Cortes.

En este sentido explicó que las catas no son para empezar las obras sino para redactar los proyectos de ejecución en lo que supone "otro engaño más, otra mentira más del Gobierno de Sánchez durante los tres años largos que lleva gobernando en los que nos estado diciendo que ya estaban redactados".

José María Barrios también ha criticado el mantenimiento del veto del Gobierno a la reducción del IVA de las peluquerías; y el reparto de los Fondos Europeos "desde Moncloa a sus amigos", de los cuales ha asegurado que en Zamora "parece que solo tienen amigos en Benavente, por los tres millones que recibirá el Proyecto de Reindustrialización. "Nos alegramos que lleguen 3 millones de euros Benavente pero el resto de la provincia también existe", añade. Para los populares, todo esto "pone al descubierto una vez más las "mentiras y engaños que Pedro Sánchez lanza en Zamora cada vez que visita la provincia".

De hecho, el presidente del PP de Zamora insta a Pedro Sánchez que aproveche su mitín mañana en la capital zamorana para explicar a los zamoranos el cierre del tren regional de Puebla de Sanabria a Valladolid, tal y como se contempla en el Plan de Estrategia de Movilidad. "Va a desaparecer igual que el Ruta de la Plata porque, según el PSOE, tiene un coste desproporcionado, pero lo que tiene un coste desproporcionado es un gobierno con 23 ministros, no un tren que da servicio a muchos pueblos pequeños de Aliste y Sanabria", añadía. El popular afea que el análisis del Gobierno sobre esta línea es que "el transporte no garantiza mantener la población", pero para Barrios, "lo que no lo garantiza es quitarlo".

Por su parte la cabeza de lista del PP a las Cortes por Zamora, Isabel Blanco, también tuvo críticas contra Pedro Sánchez y contra el candidato de los socialistas a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, a los que pide explicaciones por "todas esas promesas incumplidas" con Zamora, ya que considera que también "son campaña regional e influyen en Castilla y León".

