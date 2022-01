"Ni usureros ni mercaderes": la reivindicativa carta de una farmacia de Zamora sobre la venta de test de antígenos

Noticias relacionadas Una farmacéutica de Palencia estalla en Tiktok contra el precio fijo de los test de antígenos

La bajada del precio de los test de antígenos a 2,94 euros en las farmacias españolas ha generado varias voces en contra, por las previsibles pérdidas económicas que estos establecimientos tendrán que asumir. Un precio máximo marcado por el Gobierno de España para alivio de los bolsillos de los ciudadanos, pero que hace que las farmacias tengan que vender prácticamente "a pérdidas" este test rápido para saber si estás contagiado de coronavirus.

Varias farmacias han criticado la medida tomada por el Gobierno justo después de que estos establecimientos tuvieran que remover Roma con Santiago para poder adquirir este producto ante la inmensa demanda provocada por las reuniones familiares en Navidad. Muchos de estos establecimientos han comprado estos test a un precio de entre 3 y 4 euros, pero ahora el Estado obliga a que se vendan al público por 2,94 euros. Por ello, algunos establecimientos se planteaban dejar de vender el producto cuando este se acabara y no reponer el stock, para no tener más pérdidas económicas.

Una decisión que, en general, no van a tomar las farmacias de Zamora. Y que deja claro una reivindicativa carta escrita por Gonzalo, el gerente de La Farmacia, en la conocida plaza Alemania. Este establecimiento denuncia la difícil tesitura que se le plantea a estos establecimientos: su labor de servicio público o sus pérdidas económicas. Pero La Farmacia ha decidido continuar con su labor y vender, aunque sea con pérdida, los test de antígenos a los zamoranos. Y ha pedido comprensión a quienes los han podido tachar de interesados o de mercadear con este producto sanitario que tan necesario se ha vuelto con la llegada de la variante Ómicron.

Así lo explica en su misiva que se ha hecho especialmente popular estos días en las redes sociales y que no ha dejado de recibir mensajes de cariño:

¡Buenas tardes a todos!



Hoy voy a escribir personalmente un post un poco largo referente al tema de los test de antígenos. Que quede claro que no es una queja, todo lo contrario, creo que todas las personas que trabajamos en la farmacia nos consideramos unos afortunados.

Tenéis que pensar que los test de antígenos no estaban siendo muy usados, todo empieza desde que llega la señora Ómicron y el sistema de salud se desborda, por lo que hay un incremento exponencial de la demanda y por tanto, siendo un país capitalista, del precio en toda la cadena.



Dicho esto, todas las farmacias pierden horas y horas buscando proveedores de confianza para intentar satisfacer la demanda, pero claro, el precio está por las nubes, como el marisco en Navidad, pero nadie pone el grito en el cielo por esto.



La mayoría de los compañeros y compañeras nos unimos para conseguir mejores precios y poder hacer frente a los grandes desembolsos que requieren los distribuidores (no te mandan 50, la mayoría vende de 1000 en 1000), y aun así ponemos un margen ridículo o incluso a coste porque entendemos que la población los necesita y es algo que salva vidas; habrá quien haya hecho el agosto (como en cualquier gremio).



Ahora por fin regulan el precio, aunque no sé muy bien en qué se basan para ponerlos a 2,94 euros (la semana pasada han comprado 5 millones de test a 3,10).



Esta mañana nos llegan test de Bidafarma a 2,95 euros. Bidafarma es una de las mayores cooperativas de España (junto a Cofares, para quien no las conozca), lo que significa que vamos a vender a pérdidas (como con las mascarillas), por no hablar de los stocks que tenemos a precios de entre 3 y 4 euros, unos tendremos más y otros menos, y habrá compañeros que hayan tenido menos rotación y tengan algunos cientos de test comprados a 5 euros (debido a las cantidades que nos hacían pedir), yo creo que todo el mundo puede entender que eso puede enfadar a cualquiera, y aún así vamos a seguir ahí aguantando lo que haga falta.



¿Vamos a vender? Por supuesto, lo primero es la salud.



¿Vamos a asesorar de cómo se deben utilizar y a gastar nuestro tiempo sin llevarnos nada a cambio? Por supuestísimo, por vocación y por formación.



¿Vamos a conseguir más test a mejor precio? Eso esperamos (más pronto que tarde).



¿Vamos a bajar el precio aunque podamos agarrarnos a los famosos 2,94 euros? Por supuestísimo.



Mucha gente habla de que nos hemos hecho ricos con la venta de test y mascarillas, pero nadie sabe lo que nos cuestan, no saben nuestro margen, no saben el tiempo que dedicamos a conseguirlos y no se han parado a pensar que aunque le gane 2 euros a un test (cosa que no hago) y venda 300 no me saca de pobre, por no hablar de las mascarillas ffp2 que vendemos a 35 céntimos, ya casi me he comprado el yate.

Pagamos 100 euros por una PCR pero eso no es caro, o vamos a un centro médico y pagamos 40 por qué nos hagan el mismo test que en la farmacia y nos metan el palito.



Los mismos medios que ensalzaban la figura de un enfermero que hacía test por 40 euros nos dilapidan porque hemos vendido a 6, 7 o 10 (cada uno dependiendo de su coste y su margen claro está) los dichosos test.



No se habla de lo que hemos trabajado, de lo que hemos aliviado la carga del sistema Nacional de salud, de lo que hemos ayudado en la pandemia. pero es que hay muchos intereses de mucha gente detrás, incluso de gremios que nos atacan en vez de centrarse en lo que ellos hacen (y hacen bien).



No os dejéis engañar, la vruz verde no se apaga nunca, hemos estado, estamos y estaremos para lo que haga falta, asesorando desde nuestros conocimientos, porque es nuestra vocación y es en lo que creemos.



Y sí, somos un establecimiento sanitario y somos un negocio, y obviamente ganamos dinero igual que todo el mundo que trabaja (aunque tenga un Ford y no un BMW y una casa en Marbella, que los tiempos han cambiado), y estamos felices de lo que tenemos y nos sentimos afortunados de seguir al pie del cañón.



Esperamos que entendáis la situación en la que todas las farmacias de este país se han visto inmersas, y que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido para echar una mano, como siempre hacemos.



Si alguien se lee el post entero le regalamos una aspirina, pero tenía que escribir algo después de todo lo que se dice respecto a nosotros.



No somos ni usureros ni mercaderes, somos profesionales que ayudan desde su posición a que todo vaya mejor, aunque vivamos de ello.



PD. ¿El precio de la luz y el de la gasolina también se podían regular un poco no?



¡Buena semana a todos!

