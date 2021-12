El Ayuntamiento de Zamora potenciará el protocolo por la plena inclusión en sus oposiciones

En la reunión mantenida en el Ayuntamientos de Zamora entre la Concejalía de Personal y los representantes de las entidades colaborativas de Plena Inclusión España que en Zamora son "Fundación Personas Zamora (ASPROSUB)" y "ASPROSUB Benavente, Virgen de la Vega", con el fin de poner en marcha la campaña de "Empleo Público Accesible", se acordó mantener la colaboración necesaria para aplicar el Protocolo elaborado para las administraciones públicas convocantes de oposiciones para personas con discapacidad intelectual.

A la reunión asistieron en representación del Ayuntamiento la Concejala de Personal Laura Rivera, y en representación de la Fundación Personas las siguientes: Andrés Santamaría y Laura Domínguez (Técnicos del Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción Socio-Laboral para Personas con Discapacidad), Victoria Redondo y Lorena Serrano (participantes del programa de Itinerarios y personas con discapacidad Intelectual, y Carmen Viñuela (madre de Lorena Serrano).

En la reunión se puso de manifiesto la necesidad del empleo público accesible para que las personas con discapacidad intelectual mejoren sus oportunidades de empleo, así como la de adaptar los procesos de selección de sus trabajadores para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un empleo en las administraciones públicas.

Además de los datos referidos a la Administración General del Estado, donde ya hay 450 personas con discapacidad intelectual trabajando y en la próxima convocatoria de empleo público se tendrán que realizar oposiciones para 424 puestos específicos para personas con discapacidad intelectual, se pusieron de manifiesto las experiencias personales. La de Victoria, que lleva trabajando en una empresa ordinaria más de tres años: "lo cual me ofrece independencia, autonomía y sentirme participe de la sociedad como cualquier otra persona y a la vez estudio las oposiciones de ordenanza a las que me he presentado en 3 convocatorias diferentes". Y la de Lorena: "En mi caso, solamente he tenido una oportunidad de presentarme a las oposiciones de conserje, pero ha sido una experiencia muy gratificante pero sin conseguir una plaza, y por ello sigo estudiando para realizar el examen el 5 de Febrero en Madrid".

Afortunadamente también podrán acceder a un empleo público en el Ayuntamiento de Zamora, que en los tres últimos años ha aprobado una OEP con 3 puestos reservados a personas con discapacidad intelectual: 2 plazas de conserje de oferta libre correspondientes a los años 2019 y 2021, y 1 plaza de Auxiliar Administrativo de promoción interna. Los tres procesos pendientes debido a los retrasos motivados por el COVID. Aunque estamos hablando sólo de tres plazas, el porcentaje es superior al cupo del 2% reservado a la discapacidad intelectual en el artículo 59 del EBEP tras su adaptación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

- El 6,25% de las 32 plazas de Oferta libre (descontados los 33 puestos para policía y bomberos donde esta discapacidad no es posible aplicarla). Si se incluye el total, sería del 3,07%, superando también el 2%.

- El 8,33% de los 12 puestos de promoción interna convocados (descontada promoción de policías y bomberos). Incluyendo el total, sería del 4,16%.

También se puso de manifiesto que el porcentaje de los últimos tres años reservado a la discapacidad general en las Ofertas de Empleo del ayuntamiento de Zamora es del 9,37% (excluidos policías y bomberos).

Además de continuar con las convocatorias para discapacidad general e intelectual, el ayuntamiento se comprometió a adaptar los procesos selectivos según el protocolo entregado por los representantes de la Fundación Personas, y a colaborar en la difusión de la campaña de empleo público accesible. En el tablón de anuncios del Ayuntamiento ya figura la cartelería de la campaña.

