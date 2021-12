La iluminación navideña de Zamora llega con novedades y nueva decoración

Con la llegada del primer puente festivo de diciembre, a partir de esta tarde se encenderá la iluminación navideña en la ciudad que este año ha incrementado su presupuesto hasta los 55.000 euros (5.000 más que el pasado año), siendo el más alto de los que ha destinado el Ayuntamiento hasta la fecha para iluminación navideña.

Todo el alumbrado es de bajo consumo, a base de bombillas de leds y microleds de bajo consumo, y se han instalado en total 114 arcos luminosos y cinco rótulos de Feliz Navidad, además de la decoración luminosa de las fachadas del Ayuntamiento, el edificio de la Policía Municipal o el Mercado de Abastos, y la Plaza Mayor que vuelve a albergar el gran rótulo de ZAMORA, al que se añade una serie de filas de guirnaldas luminosas, que hacen un efecto similar al paraguas de años anteriores, con bolas de colores colgadas y acogiendo parte de la Plaza Mayor.

Como novedad respecto a años anteriores se ha efectuado una nueva instalación en la plaza de Viriato y se han añadido algunas farolas decoradas en la plaza de la Marina. Los arcos luminosos se distribuyen fundamentalmente por las calles del centro comercial, el casco antiguo, el ensanche y los principales accesos a la ciudad, como la calle Salamanca, la avenida de Galicia o la avenida de Requejo. Y también llega al barrio de Carrascal, done se han instalado cuatro arcos y decorado un árbol natural.

El horario ordinario del encendido será desde las 18:30 hasta la 01:00. Este horario se amplía los fines de semana, festivos y víspera de Reyes hasta las 5 de la mañana, y en Nochebuena y Nochevieja permanecerán encendidas toda la noche. También habrá ambientación musical en la Plaza Mayor a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Mercado Navideño

También si abre hoy el Mercado Navideño que estará instalado hasta el 12 de diciembre en la plaza de la Constitución, con una treintena de casetas de madera, en las que se ofrecerán una amplia variedad de productos para "regalarse y regalar", como artesanía, cerámica, bisutería, juguetes y productos navideños, etc. El Mercado contará con ambientación musical y también se desarrollarán otras actividades de animación y participación como los talleres de pintura de Cascanueces, de pastas navideñas o pintura de vasos nórdicos o el tallado de Papa Noel en madera; así como la decoración de un árbol de Navidad, un Photocall en trineo y un tiovivo de Adviento. El horario de apertura al público será de 11:00 a 15:00 horas, y de 17:00 a 23:00 horas.

Distribución de los Arcos Luminosos

-C/ Santa Clara: 14 arcos grandes. -C/ San Torcuato: 14 arcos grandes. -C/ San Andrés: 6 arcos medianos. -C/ Balborraz: 5 arcos medianos. -C/ Cortinas de San Miguel (hasta Magistral Romero): 3 arcos medianos. -C/ Riego y Puerta de la Feria: 5 arcos medianos. -AV/ Tres Cruces: 6 arcos grandes. -C/ Víctor Gallego: 4 arcos grandes. -C/ Alfonso de Castro: 1 arco mediano. -AV. Príncipe de Asturias (desde C/Amargura hasta el inicio de Santa Clara): 5 arcos grandes. -C/ Amargura (tramo entre Príncipe de Asturias y Tres Cruces): 4 arcos grandes. -C/ Pablo Morillo: 4 arcos medianos. -C/ Santa Teresa: 2 arcos medianos. -AV/ Alfonso IX: 6 arcos grandes. -C/ Benavente: 2 arcos grandes. -Casco Histórico: 12 arcos medianos. -C/ Salamanca (Barrio de Pinilla): 5 arcos grandes. AV/ Galicia (Barrio de San José Obrero): 5 arcos grandes. -AV. Requejo: 7 arcos grandes. -Barrio de Carrascal: 4 arcos medianos, y decoración de un árbol natural. -C/ Santiago: 1 arco mediano.

Sigue los temas que te interesan