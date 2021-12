Cinco personajes famosos que no sabías que tienen raíces zamoranas

Si Valladolid tiene a Concha Velasco y León a Jesús Calleja, Zamora también tiene multitud de personajes conocidos cuyos orígenes están en la provincia. Aparte de los queridos artistas locales como Claudio Moyano, José Luis Alonso Coomonte, Antonio Pedrero, Delhy Tejero o Jesús López Cobos; también otros famosos del panorama nacional son zamoranos, o al menos, tienen raíces en la provincia.

Y aunque seguro nos dejaremos más de uno, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha hecho una pequeña selección de algunos de estos personajes famosos cuyo origen está en Zamora.

Ana Pastor, exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados

Ana Pastor

Ana Pastor Julián es uno de los grandes rostros del Partido Popular a nivel nacional. Una de las mujeres más relevantes de su formación política y que ha ocupado importantes cargos dentro de los Gobierno de España, durante el mandato de José María Aznar y posteriormente con Mariano Rajoy. Pues bien, resulta que es nacida en Cubillos. La pequeña localidad de Tierra del Pan es el pueblo que vio nacer en 1957 a esta licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y que ahora cuyo cargo actual es vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, tras haber sido presidenta hasta 2019.

Ana Pastor proviene de una familia de tres hermanos y asistió al colegio del propio municipio zamorano hasta los nueve años, cuando su familia se trasladó a Zamora capital. Por aquel entonces ya despuntaba en matemáticas y así siguió cuando comenzó a asistir al colegio de Las Siervas de San José de la capital zamorana. Pese a su traslado a Zamora capital, la joven Ana Pastor seguía muy unida a su pueblo, al que regresaba cada verano, donde solía dar clases particulares a algunos niños del pueblo.

Tras su época de estudiante universitaria en Salamanca, la zamorana fue doctora asistencial en Salamanca, Ferrol y Pontevedra. Fue ocupando varios puestos de responsabilidad en el área sanitaria de la Xunta de Galicia y su primer cargo político fue en el año 2000, como diputada por Pontevedra. Tras esto, fue brevemente ministra de Sanidad y Consumo (2002-2004) en una época donde muchas competencias en la materia ya se habían transferido a las comunidades autónomas. Siempre será recordada por ser una de las pioneras en la lucha contra el tabaquismo en España, al conseguir la aprobación del Plan Nacional para la Prevención y Control de Tabaquismo, en 2003.

Tras varios cargos de responsabilidad en el seno del Partido Popular, y en 2011 se convirtió en ministra de Fomento, con Mariano Rajoy. En días como hoy que el AVE Madrid-Galicia (con parada en Zamora) ya es una realidad, cabe recordar que acudió en varias ocasiones a Zamora para anunciar los avances que iba teniendo este tren de alta velocidad en su propia tierra. De hecho, en 2015, Ana Pastor realizaba el viaje inaugural del AVE a Zamora desde Olmedo (Valladolid). Esta mujer ejercería el cargo de ministra de Fomento hasta 2016, cuando lo abandonaría para ser presidenta del Congreso de los Diputados.

Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

Escritor, columnista, siempre polémico y zamorano. Juan Manuel de Prada, un habitual en las tertulias políticas de la televisión y autor del sorprendente libro Coños en 1994 es nacido en Baracaldo (Vizcaya), pero pasó toda su infancia y adolescencia en Zamora. Su padre es natural de Arquillinos, aunque la familia residió desde la tierna infancia de Juan Manuel de Prada en Zamora capital.

De hecho, fue siendo estudiante del Colegio Amor de Dios, que Juan Manuel de Prada escribió su primer relato El diablo de los destellos de nácar; con solo 16 años. Un texto que versa sobre una excursión con su propio abuelo (comerciante, natural de Tábara). Hace años, el escritor recordaba de su abuelo que fue su primer contacto con la literatura. Fueron las visitas a la biblioteca pública del pueblo junto a él, las que despertaron la vocación del escritor.

Su primera obra relevante fue Coños, escrita en 1994, pero sería su segundo trabajo La tempestad, en 1997,con la que consiguió el Premio Planeta. Una novela policiaca, que llegó a ser adaptada al cine, pero cuya versión no gustó nada al zamorano, y que fue traducida a más de veinte idiomas. Con este gran éxito, la revista The New Yorker lo seleccionaba como uno de los seis escritores menores de 35 años más importantes de Europa. Juan Manuel de Prada continuaría su vida literaria cosechando varios galardones más con sus siguientes trabajos, entre los que destaca La vida invisible, con la que consigue con el Premio Primavera de Novela y el Premio Nacional de Narrativa en 2004.

Y en consonancia con su labor literaria, el zamorano es habitual de las tertulias televisivas. El columnista ha trabajo para El Mundo, ABC; y en televisión en varios programas de La Sexta; Espejo Público, de Antena 3; Madrid opina, de Telemadrid o en El gato al agua, de Intereconomía TV. Siempre se reconoce muy unido a Zamora, la cual visita habitualmente y tiene una vivienda.

Ángel Nieto

Ángel Nieto

Puede que no haya nadie en Zamora que no sepa que el gran campeón de motociclismo Ángel Nieto es zamorano. Pero por si el público general está más despistado, sí, el eterno Ángel Nieto nació un 25 de enero de 1947, en una familia humilde de Zamora capital. Si bien es cierto, que el 12+1 campeón del mundo solo pasó un año en la ciudad, ya que su familia se mudó al popular barrio de Vallecas (Madrid), donde pasaría toda su infancia. De hecho, fue en el taller del barrio, propiedad de Tomás Díaz Valdés, un periodista especializado en temas de motor, donde desarrolló su afición a las motos y gracias a quien dio sus primeros pasos en el mundo del motociclismo.

Tras ir escalando de trabajo en trabajo como aprendiz de mecánico, primero en Bultaco o Ducati; Ángel Nieto consigue su primera oportunidad sobre las dos ruedas en Derbi. Así comenzaría una meteórica carrera motociclista, donde conseguiría trece títulos internacionales, si bien, él siempre se referiría a "doce más uno", por su superstición al número 13. Pese a su breve tiempo en la ciudad, Zamora tiene una calle y un polideportivo dedicado a su honor, además de que la Asociación Motociclista Zamora recuerda todos los años su figura con un homenaje floral en el propio polideportivo, al cual invita a sus familiares cercanos.

Marta López

La colaboradora televisiva Marta López

De primera expulsada de Gran Hermano 2 a colaboradora habitual de los programas del corazón en Telecinco. Marta López Gil nació el 14 de enero de 1974 en Benavente (Zamora) y sus padres aún residen en la localidad zamorana. En 2001 saltaba a la fama por su participación en el reallity de Telecinco, al que entró con 26 años.

Tras ello, la benaventana lleva 19 años en los platós de televisión, con un paso por Gran Hermano Vip (donde fue la séptima expulsada). Ha trabajado como colaboradora habitual en multitud programas de corazón de Mediaset. Una labor que ha combinado con diferentes negocios como empresaria (bares, catering y venta de vestidos de novia), y es madre de tres hijos: dos del futbolista Jorge Cabeza y un tercero de Javier, un empresario extremeño. Ella misma ha relatado que varios de sus negocios en Talavera de la Reina la llevaron a la ruina, por lo que tuvo que volver a Madrid, sola, con tres hijos y retomar su actividad televisiva, de la cual se había retirado en 2012.

Su última vuelta al foco mediático fue su relación con el abogado Alfonso Merlos, del que se descubrió su infidelidad a la benaventana, con la joven periodista berciana Alexia Rivas. Un vídeo en YouTube destapaba el escándalo y Marta López volvía a vivir una vorágine televisiva, que le acabaría sirviendo para ser concursante de Supervivientes 2021, junto a Alexia Rivas. Y allí en Honduras, la colaboradora reconocería el queso "de su pueblo", durante una prueba del reallity de supervivencia. Finalmente, Marta López sería la segunda expulsada del concurso de Telecinco y ha retomado su colaboración sus programas de la prensa rosa.

Yo Soy Plex

YoSoyPlex

Que los youtubers son estrellas mediáticas ya no es un secreto para nadie. Rubius, Vegeta777 o Dulceida son parte del elenco de personajes famosos de todo el mundo. Y resulta que Zamora también tiene su propio youtuber éxito. Yo Soy Plex, o Daniel, que así se llama, es un joven de 19 años nacido en Toro y que acumula la friolera de más de cinco millones de suscriptores en su canal y cuyos vídeos rondan los dos millones de reproducciones totales.

Su andadura comenzaba en 2014, desde su habitación de su casa en Toro y ahora, hasta su hermana (Aniplex) se ha convertido en youtuber y le acompaña en muchas de sus grabaciones. Tal es su fama que tiene libro propio en el mercado: Epic Battle. El día que los youtubers salvaron el mundo, que va ya por su quinta séptima edición. Además, su gran capacidad de comunicación le ha servido para ser galardonado en el FesTVal de Vitoria con el premio Nuevas ventanas, "por su carisma y su divertida forma de conectar con la audiencia".

Forasteros famosos

Unai Simón Reuters

Y aunque no nacidos en Zamora. No nos podemos olvidar de otros personajes famosos que, si bien no han nacido en Zamora, sí tienen raíces en la provincia y la visitan habitualmente. Entre ellos destacan el portero de la Selección Española de Fútbol y el Athletic de Bilbao, Unai Simón, cuya familia es de San Marcial y donde el joven ha pasado casi todos los veranos de su vida; el exjugador del Real Madrid y ahora lateral en el Tottenham, Sergio Reguilón, cuya familia paterna es de Molacillos y que visita habitualmente; o la cantante y actriz Lucía Gil, cuyos padres José Luis y Montse, son y residen en Zamora capital.

