La madre de Leticia Rosino clama por más justicia en el 25N de Zamora: "No estamos haciendo nada"

Inmaculada de Andrés, madre de Leticia Rosino, ha enmudecido hoy a todos los presentes en la plaza de Viriato, durante el acto institucional por el día internacional para la eliminación de la violencia de género.





La también portavoz de la Fundación Leticia Rosino ha sido la encargada de leer el manifiesto de la Federación de Municipios y Provincias para este 25-N. Pero tras esta lectura, la madre de la joven asesinada en Castrogonzalo ha decidido compartir unas palabras de su puño y letra para criticar que, ante las agresiones y asesinatos machistas, "no estamos haciendo nada". Así de tajante ha sido la tabaresa quien ha pedido un endurecimiento de las penas a los agresores de este tipo y ha defendido que la reinserción para ellos no es posible. "Estamos tan acostumbrados a oír cada día un nuevo caso de violación o asesinato que apenas nos causa sensación. Y ¿qué hacemos? Nada. Pero nada, con letras mayúsculas. Lo comentamos y lo juzgamos a nivel personal. Juicio, que no coincide con la sentencia de la Justicia y ya está. Ahí queda todo", ha relatado.

Esta madre asegura creer en la justicia, pero cree que las leyes existentes "se vuelcan a favor del delincuente, del violador y del asesino". Inmaculada de Andrés considera que el precio que pagan por sus delitos "es ridículo, sabiendo que la vida de una persona es lo más valioso y no tiene precio". Por eso ha clamado por un endurecimiento de las condenas para los agresores de este tipo. "Que estas alimañas no disfruten de tantos privilegios y que se les aplique la prisión permanente revisable", añadía-





También ha interpelado a los políticos presentes en el acto, para que utilicen sus posiciones públicas para conseguir estos cambios judiciales. Y ante ella, han estado presentes en el acto el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el senador del PP por Zamora y vicepresidente de la Diputación, José María Barrios; la senadora popular por Zamora, Mayte Martín Pozo; la diputada del PP por Zamora, Elvira Velasco; además de concejales del Ayuntamiento de Zamora y diputados de la institución provincial.





El acto ha finalizado con una actuación musical frente al Palacio de la Encarnación y comenzaba con dos minutos de silencio en honor a las víctimas de la violencia machista.

Sigue los temas que te interesan