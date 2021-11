El presidente de la Asociación de Hosteleros de Zamora (Azehos), Óscar Somoza, ha sido muy crítico con la posibilidad de que la Junta de Castilla y León implante un pasaporte COVID para poder acceder a los establecimientos, como medida para evitar el aumento de contagios de coronavirus.

Una medida que está aún en el aire, pero que la asociación zamorana rechaza de pleno. "No queremos que la estupidez del pasaporte COVID suceda en Castilla y León", ha asegurado tajantemente Somoza. Para el representante de los hosteleros de Zamora una nueva ola de restricciones sanitarias solo se explicarían para que "algún vicepresidente pueda volver a salir en la prensa". En clara referencia al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. El presidente de Azehos asegura que cree en la palabra del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "que nos ha prometido que no volveremos a ser los chivos expiatorios", de tener que volver a implantar restricciones ante el aumento de los contagios COVID.

Óscar Somoza puntualiza que "sí defendemos las medidas sanitarias, pero siempre que no nos pongan como centro del problema". Además, ha recordado que los hosteleros "no están para vigilar si alguien falsifica el pasaporte COVID, comprobar DNIs y demás". Por ello exige a las administraciones que, de implantar esta medida, "sea la Policía quien controle el acceso" y no los hosteleros.

