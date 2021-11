El exconcejal Jesús Nieto reconoce que los turnos de 24 horas de la Policía Local no generan ahorro

El exconcejal de Personal y Seguridad Ciudadana de Benavente por Izquierda Unida, Jesús Nieto, en relación con el informe de reparo de la Intervención Municipal relativo al cobro de horas extraordinarias por parte de la Policía Local, pide a los actuales concejales competentes en las respectivas materias, que establezcan los calendarios laborales, acorde a lo establecido en la RPT vigente, aprobada en abril de 2019.

Cuando se hizo el estudio previo a la elaboración de dicho documento, uno de los factores que sumó más puntuación en el complemento específico de dicho colectivo, era la turnicidad, al desarrollar su trabajo en turnos de 8 horas de mañana, tarde y noche.

En 2019, se autorizó de manera temporal por parte de dicho exconcejal, con el visto bueno del entonces Interventor municipal, los turnos de 24 horas, justificado en la falta de efectivos de la plantilla ya que este cambio a priori, supondría un ahorro para las arcas municipales al tener la necesidad de recurrir en menos ocasiones a la realización de horas extraordinarias.

Pero transcurridos casi tres años con la "temporalidad" de las 24 horas, "ha quedado demostrado que dicho ahorro no existe", según el exconcejal, al generar unos gastos por este concepto de más de 100.000 €/año, además de percibir regularmente un importe en concepto de complemento específico, que no se corresponde con la realidad de los turnos realizados, convirtiendo la excepcionalidad y la temporalidad, en algo regular y permanente.

Desde el punto de vista de la gestión de lo público, "no se puede perpetuar a sabiendas, la percepción de unos emolumentos en base a unos turnos que no se realizan, quedando solamente 2 opciones legales: o bien la modificación de la RPT con el ajuste a la baja del complemento específico, u obligar al cumplimiento efectivo de dichos turnos, porque de lo contrario, no existe ninguna justificación objetiva para continuar igual, una vez demostrado que el ahorro económico es inexistente".

