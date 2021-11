Malestar vecinal en Fuentesaúco por el cierre del Centro de Acción Social de la Diputación

El alcalde de Fuentesaúco, Eduardo Folgado, ha trasladado por escrito a la presidencia de la Diputación Provincial de Zamora el malestar vecinal por el proceder con el Centro de Acción Social ubicado en la localidad, que presta servicio a 23 municipios y una población de 8.582 vecinos de las comarcas de La Guareña y Tierra del Vino.

El regidor saucano señala en el escrito que "desde que se cerró por decisión de la Diputación, a pesar de las obras acometidas por el Ayuntamiento de Fuentesaúco, se ha buscado por todos los medios una nueva ubicación para ubicar el servicio".

Informa que "no se ha tenido ninguna noticia de la Diputación desde el pasado 22 de junio, en que se envió a la institución provincial un listado de varios locales para su estudio por parte de los técnicos y evitar que no tuviera que desdecirse como cuando un local que se recomendó, previas diversas reformas, las mismas se llevaron a cabo y después no se aceptó el local". Añade el requerimiento que "desde esa misma fecha del 22 de junio no ha habido noticias sobre este asunto ni sobre los locales propuestos que no han sido visitados ni valorados por parte de los técnicos de la Diputación". En dicho listado se proponía un local del Ayuntamiento, el antiguo instituto, en el que recientemente la institución municipal ha efectuado obras de reconstrucción del tejado y que en sus aulas podría alojar perfectamente el CEAS.

El Ayuntamiento de Fuentesaúco también ha ofrecido dependencias del edificio de Correos, entidad con la que se negocia para adquirirlas, por lo que también podría ser un destino definitivo del CEAS. Relata el regidor que estas dos posibilidades de dependencias no se han visitado como tampoco los demás locales propuestos. Y también se han presentado propuestas de locales de particulares que, en el mismo sentido, no han sido ni valorados ni visitados. Eduardo Folgado se dirige a la Presidencia de la Diputación subrayando que "Fuentesaúco es un centro comunicado con la mayoría de los pueblos que da servicio al CEAS y recuerda que es el municipio que más ha crecido en los dos últimos años.

Denuncia el alcalde que "al penalizar a la localidad de Fuentesaúco, quitándole servicios, sería un castigo basado en decisiones políticas y no técnicas, puesto que desde el 22 de tienen el listado de edificios que no se han valorado ni tenido en cuenta". Y subraya que el edificio propuesto "dispone de medios para tener conexión de internet de alta velocidad". Folgado reclama por último a la Diputación Provincial de Zamora una rectificación.

