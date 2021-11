La Diputación distribuye 240.000 euros entre las marcas de Alimentos de Zamora

La Diputación de Zamora ha resuelto la convocatoria aprobada en Junta de Gobierno el pasado 11 de agosto de subvenciones a los consejos reguladores y órganos de gobierno de las cinco denominaciones de origen (D.O), cinco indicaciones geográficas protegidas (I.G.P) y 3 entidades con marca de garantía (M.G) integradas en la marca Alimentos de Zamora que gestiona el Área de Desarrollo Económico, que dirige Emilio Fernández Martínez, por una cuantía de 240.900 euros para el presente año 2021.

El responsable del Área destaca el apoyo que un año más presta la Institución Provincial a las marcas que abanderan la producción del sector agroalimentario de calidad que tiene una gran importancia en la economía provincial para crear empleo y asentar población en el medio rural.

La resolución contempla que el Consejo Regulador de la D.O Toro recibirá 25.152,79 euros; el Consejo Regulador de la D.O.P Queso Zamorano, 25.152,79 euros; el consejo Regulador de la D.O Tierra del Vino de Zamora, 25.152,79 euros; la Asociación Vino de la Tierra Valles de Benavente, 19.838,82 euros, y el Consejo Regulador de la D.O. Arribes,18.776,03 euros.

Por otro lado, el Consejo Regulador de la IGP Garbanzo de Fuentesaúco dispondrá de una ayuda de 23.735,74 euros; la Asociación para la Promoción de la Ternera de Aliste, 23.735,74 euros; el Consejo regulador de la IGP Pimiento de Fresno-Benavente, 17.713,24; el Consejo regulador de la IGP Lechazo de Castilla y León, 9.919,41 euros, y Lenteja de Tierra de Campos IGP, 4.605,51 euros.

Finalmente, la Asociación para la Promoción de la Harina Zamorana percibirá 19.838,82 euros; la Asociación para la Promoción del Chorizo Zamorano,19.838,82 euros; y la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), 7.439,50 euros.

Sigue los temas que te interesan