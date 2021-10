Dos pueblos más de Zamora han perdido la subvención de los Planes Provinciales de la Diputación

Noticias relacionadas Fuentesaúco pierde 53.000 euros del Plan Municipal de Obras de la Diputación

El Perdigón y Barcial del Barco han perdido la subvención correspondiente a los Planes Provinciales de la Diputación de Zamora. 35.350 y 17.180 euros, respectivamente, según ha informado el Grupo de Izquierda Unida en la Diputación Provincial. Los diputados de IU han puesto de manifiesto este hecho para salir en defensa del Ayuntamiento de Fuentesaúco y su regidor, Eduardo Folgado, del cual el Partido Popular hacía público que también había perdido dicha subvención.

Izquierda Unida preguntará en el próximo pleno si se se ha dado un plazo de alegaciones a estos tres consistorios, "y qué es lo que han alegado en su caso éstos, con el fin de conocer si existen razones excepcionales y suficientes para ampliar los plazos y no perder la subvención". La formación defiende que "bastante problema es para los regidores de los ayuntamientos la pérdida de una subvención por incumplimiento de los plazos como para difundir estos datos públicamente y someter a su alcalde a la crítica de manera generalizada, sin aportar datos que avalen las descalificaciones hacia una persona".

Los diputados de IU aseguran que esta situación "puede afectar a cualquier alcalde sea del signo político que sea", ya que en El Perdigón gobierna el PSOE y en Barcial del Barco el Partido Popular. Por ello, la formación solicitaba en la Comisión de Obras y Medio Ambiente que se requiriera a los ayuntamientos las causas que han provocado el incumplimiento de los plazos para ver si existían "razones excepcionales" que permitan una ampliación del plazo de acuerdo con la convocatoria de subvenciones, que reza lo siguiente: En el caso de incumplir el Ayuntamiento con su obligación de remisión de plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del RLGS, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. (...) En todo caso, no se otorgará una ampliación del susodicho plazo cuando el beneficiario no alegue o pruebe que el incumplimiento del plazo de justificación se debe a alguna razón excepcional.

IU duda de la petición de dichas alegaciones o que "se haya dado un plazo razonable para hacerlas, porque el plazo de justificación de la obra acababa el 15 de octubre, y en la Comisión de 10 días después, el 25 de octubre, ya estaba tomada la decisión". Además, IU remarca que, en el caso concreto de El Perdigón, el municipio atraviesa un problema con su secretaria municipal, que encadena bajas laborales y mantiene una discrepancia constante con el propio Ayuntamiento.

Finalmente, Izquierda Unida destaca que la cuantía que se debe reintegrar es de 105.065 euros de un total de seis millones de los Planes Provinciales, lo cual demostraría para la organización, que "pese a la falta de medios los ayuntamientos gestionan con eficacia".

