Expresiones y palabras que sólo escucharás en Zamora

Ponte que eres un turista en plena Semana Santa, vas a un quiosco de Zamora y escuchas a uno de sus vecinos pedir unos campeches y una pipelera. Pues un poco extrañado te quedas. Y es que el hablar zamorano está plagado de localismos y expresiones que solo los zamoranos conocen y usan en su vocabulario diario, pero que suele sorprender cuando abandonas la bella provincia.

Sin duda, la palabra más zamorana es el campeche. Los zamoranos utilizan este término para referirse al regaliz rojo y la Real Academia de la Lengua solo reconoce este término como asociado a palo de campeche, en México, como una madera dura, negruzca, de olor agradable, que sirve principalmente para teñir de un rojo similar al referido dulce, y que procede de un árbol americano de la familia de las papilionáceas.

Igualmente llamativo es para los foráneos a Zamora referirse a la mamola. Para los vecinos de la provincia la mamola es simplemente la barbilla, si bien la RAE lo define como una forma de poner la mano debajo de la barba de alguien, como para acariciarlo o burlarse de él, que se hace comúnmente a los muchachos. Y de ahí podría venir la variación que los zamoranos hacen del término para referirse directamente a dicha parte de la cara.

Y volviendo a ese turista que llega a la Semana de Pasión en Zamora, hasta para este evento tan arraigado en la provincia se ha inventado un producto que legalmente es made in Zamora: la pipelera. Un recipiente, contenedor o bolsa especial para tirar las cáscaras de pipas y evitar el exceso de estas en las calles, sobre todo mientras los vecinos acuden a ver los pasos procesionales, y que se usa desde 1999. La patente de este invento, cuyo uso se ha extendido a otras zonas como Cádiz, Málaga o Badajoz, la posee una agencia de publicidad zamorana y así lo descubrieron los palentinos de Pipas Facundo, en 2011, cuando quisieron lanzar un diseño similar.

En muy pocos lugares de España si dices que vas a limpiar la cocina con la rodilla te tomen por loco o por alguien muy habilidoso. Pero en Zamora, la rodilla no es otra cosa que un trapo de cocina. En este caso, la RAE sí reconoce dicho término en su quinta definición como un paño basto u ordinario, regularmente de lienzo, que sirve para limpiar.

Insultos muy peculiares

¡Menudo avantón estás hecho! Probablemente algún zamorano ha escuchado este reproche en algún momento de su vida. Una expresión típica de la zona de Alba, se dice avantón o abantón a una especie de ave carroñera. Un 'insulto' mucho menos conocido que el famoso cuzo. Esta expresión es compartida con la provincia vecina de León y también puede escucharse en algunas zonas de Asturias y Galicia. Se dice que una persona es una cuza cuando es muy indiscreta y fisgona, y así lo reconoce la propia RAE. Y como de insultos va la cosa no podemos olvidar la persona que es una crica. La Real Academia de la Lengua recoge este término como el órgano sexual femenino, pero en Zamora este término se refiere a alguien muy quejica, enclenque o melindroso.

Esta es una pequeña selección del rico léxico zamorano, pero hay miles de palabras aún por descubrir, así que no te amurries y que no te entre farona por buscar ti mismo esas palabras de Zamora que no conoces. O mejor, viaja hasta la provincia y que sean sus gentes quien te imbuyan de su léxico.

