Zamora recupera los conciertos de pie y en interior en La Cueva del Jazz

La Cueva del Jazz en Vivo recupera la programación de conciertos en el interior de la sala el próximo viernes 15 de octubre. Este primer directo será con público de pie y con aforo reducido, para poder disfrutar del concierto con seguridad. Todos los conciertos contarán con las medidas anti-covid necesarias en cada momento para que sea un evento seguro tanto para los asistentes, como para músicos y trabajadores.

Maldito Duende, un tributo a Héores del Silencio, abre esta nueva etapa en La Cueva recuerda a la mejor banda de rock en español de la historia, la banda zaragozana Héroes del Silencio, en su máxima expresión y fuerza. Posiblemente el homenaje más fiel en cuestión vocal, musical y contundencia escénica a Héroes del Silencio. El concierto será a las 22 horas con entrada anticipada a 12 euros y 15 en taquilla.



Desde Jaén, con cuatro artistas sobre el escenario y dos horas increíbles de concierto donde podrás disfrutar de las mejores canciones de Héroes del Silencio (Maldito Duende, Entre dos tierras, Mar adentro, La herida, La chispa adecuada, Avalancha, La sirena varada, No más lágrimas, Opio, etc...) y sentir la fuerza del rock que les catapultó a lo más alto de la escena musical internacional. Con un directo contundente, explosivo y entregado al máximo en el escenario, como los mejores conciertos de Héroes del Silencio.



Han participado en festivales tan prestigiosos como Movember Food and Rock de Santander o Festival Vive la Feria de Torrelavega y han compartido cartel con artistas tan importantes como Europe, Avalanch, Mikel Erentxun, Rosario Flores, Ramoncín, Marta Sánchez, Revolver o Loquillo. Además de salas de conciertos en España y participando en la organización de "El Día H" día mundial de homenaje a Héroes del Silencio en dos ediciones en Córdoba (2017) y Salamanca (2018).

