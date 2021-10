Una decena de clubes zamoranos solicitan que los campos de Valorio lleven el nombre de Antonio Fernández Carbajo

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora ha mostrado este miércoles su apoyo a la reciente petición, formalizada vía Registro municipal, por la que el Atlético Zamora (apoyado por una decena más de clubes de la ciudad y de la provincia: Amor de Dios, U. D. Bovedana, Amigos del Duero, C. D. Coreses, La Amistad 2.000, Morales del Vino Atlético, Racing Club Benavente, C. D. San Cristóbal, Sporting Zamora, U. D. Pinilla Duero, U. D. Toresana, C. D. Villalpando y Zamora C. F.) solicita que los campos de fútbol de Valorio lleven el nombre de Antonio Fernández Carbajo, "una de las figuras más importantes y clave en el fútbol modesto y de formación de Zamora".

En este sentido, la portavoz popular en el Ayuntamiento de Zamora, Mayte Martín Pozo, ha recordado que "ya en el pasado mandato el Grupo Popular, en mayo de 2017, formuló en Pleno Municipal esta petición mediante una moción. En aquel momento, sólo se contó con el respaldo del Partido Popular y ningún otro grupo del Consistorio de la capital apoyó esta solicitud por lo que, finalmente, la iniciativa no salió adelante. Cuatro años después consideramos que es más de justicia si cabe que los campos de fútbol de Valorio lleven el nombre de una persona que lo dio todo por el fútbol zamorano y así se le ha reconocido por parte de todos los futbolistas que formó durante su dilatada trayectoria".

Martín Pozo ha incidido en que "Antonio Fernández Carbajo entregó más de 45 años de su vida al fútbol en Zamora. Una vida dedicada al fútbol base y modesto de la ciudad y que, por otra parte, posibilitó la llegada de un abundante número de jugadores al primer equipo del Zamora y a otros equipos nacionales; todo ello, además, de una forma desinteresada y únicamente movido por su incondicional amor al fútbol y al deporte".

Los populares confían en que este reconocimiento se lleve a efecto y que los campos de fútbol de Valorio lleven el nombre de Antonio Fernández Carbajo por todo lo que éste aportó al fútbol zamorano. Del mismo modo, han considerado que es una lástima que no se haya realizado antes y que este reconocimiento, de producirse, se vaya a realizar una vez que Antonio ha fallecido.

