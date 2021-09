Un enérgico comunicado de Tomás del Bien desmiente las acusaciones del PP sobre los Fondos COVID

Noticias relacionadas El Partido Popular denuncia varias irregularidades en el procedimiento de los Fondos COVID de Toro

El Grupo Municipal del Partido Popular en Toro denunciaba hace unas semanas el cometimiento de irregularidades por parte de la concejal de Economía del Ayuntamiento de Toro, María Ángeles Medina en reparto de los Fondos COVID del Consistorio. Según indica en su informe el interventor, "los socialistas han actuado como órgano gestor y como órgano competente para resolver la concesión de las subvenciones simultáneamente". El portavoz del Partido Popular en Toro, Alejandro González aseguraba por entonces que la concejal de Economía ha realizado tareas de comprobación de los requisitos publicados en las bases de la subvención, haciendo las veces de órgano gestor.

Unas graves acusaciones que el propio alcalde de Toro, Tomás del Bien, ha querido desmentir a través de un comunicado:

Los concejales del Partido Popular de Toro siguen mintiendo a la opinión pública y manipulando asuntos importantes con la única intención de criticar todo lo que realiza este Equipo de Gobierno. Esta vez, además, mostrando una insensibilidad absoluta hacia la ciudadanía, porque el Fondo Covid ha servido para dar aire a familias y empresas de Toro en los peores momentos. Incluso aquí, el Partido Popular de Toro, se opone a todo por oponerse.

Pero en esta ocasión, cuestión es más grave porque acusan al Equipo de Gobierno en general, y en particular a la concejal de Economía y Hacienda, Ángeles Medina, y al alcalde, Tomás del Bien, con mentiras y manipulaciones, utilizando un informe del señor interventor de manera interesada y manipulada. Vayamos al principio. Al inicio del expediente, el interventor tuvo que realizar un informe en contra de las ayudas debido a que no se trata de una competencia municipal, razón por la cual el asunto se elevó a Pleno, aprobándose por unanimidad con los votos de todos los concejales, incluidos los del PP. Lógicamente, el informe era de disconformidad y el reparo se levantó con el acuerdo de pleno. El PP también levantó el reparo.

Cuando se procede a la fiscalización del reparto de esos fondos Covid, lógicamente, el interventor, si ya estuvo en desacuerdo, no puede ahora decir y fiscalizar a favor. Pero a los señores del PP se les ha olvidado decir, que el proceso cumple con todo lo que para este tipo de fondos y subvenciones marca la ley, que es lo siguiente: que existe presupuesto, que se han generado obligaciones por los órganos competentes, con lo que vuelven a mentir, y que existe un plan estratégico de subvenciones, con un informe de justificación del procedimiento. Es decir, todo el proceso es legal y transparente. Y lo dicen los técnicos, no el Equipo de Gobierno. El informe desfavorable se debe a que este tipo de ayudas no son de competencia municipal. Por lo tanto, no entendemos que el PP se refiera al informe como demoledor, cuando refleja un asunto que ellos mismos ayudaron a levantar en el Pleno. ¿Cómo pueden unos concejales levantar en el pleno un reparo y luego criticar eso mismo? Demoledor para ellos debe ser la incapacidad para interpretar un informe.

Pero siguen mintiendo, acusando a la concejal de Economía de usurpar las funciones de los técnicos con el consentimiento del alcalde. Y mienten, porque en las bases de esas subvenciones se establece el proceso a seguir para conseguirlas. O no son capaces de leer las bases, o algo más grave, saben lo que dicen, y mentir a la opinión pública de manera descarada. Las bases fueron aprobadas incluso por ellos, recordemos. Y la concesión de las ayudas, según marca el artículo 6 de las bases, cumple con todas las exigencias legales. Es más, el Equipo de Gobierno, puso a disposición del PP un ordenador en dependencias municipales, para examinar todos y cada uno de los expedientes, sin ningún tipo de límite temporal.

Lo que hace el PP de Toro es ir en contra de todo, incluso de los ciudadanos y empresarios de Toro, poniendo en duda el procedimiento por el cual han recibido ayudas en uno de los momentos más difíciles que ha vivido la sociedad en general. Una ayuda de la que se han beneficiado un total de 138 empresas, 25 hosteleros con terraza, y un total de 4011 ciudadanos a través de los bonos de comercio, y que en total contó con 150.000 euros de presupuesto. Y todo esto pagado mucho antes de los seis meses que marcaban las bases para recibir las ayudas.

Por lo tanto, ni cortijos, ni tratos a favor a nadie. Las bases de las subvenciones son claras y transparentes, y ellos mismos las aprobaron en el pleno municipal. Entonces ¿Se ha leído el PP las bases? ¿Las han entendido? Suponemos que sí, porque las aprobaron en el pleno con sus votos a favor. Entonces ¿manipulan los informes? ¿manipulan la verdad sobre las bases que ellos mismos aprobaron? Lo realmente demoledor es que un portavoz, de un grupo político, del PP de Toro, con una formación académica del ámbito económico y una experiencia en la gestión municipal, no sea capaz de interpretar un informe de intervención, o lo que es peor, que sí sea capaza de hacerlo y manipule intencionadamente a la opinión pública, con la única intención de su rédito político. ¿Cómo se puede entender que voten algo a favor y luego lo critiquen? Pues lo dicho ni cortijos ni tratos de favor. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Recordemos como tramitó el PP de Toro otras grandes subvenciones, como las del Plan E, en las cuales sus amigos y los propios miembros del Partido Popular, se beneficiaron con tratos de favor respecto a otros ciudadanos.

No obstante, vista la postura del Partido Popular de acudir al Procurador del Común y al Consejo de Cuentas, recordemos que son órganos políticos, invitamos a los concejales populares a, si son conocedores de algún tipo de irregularidad, acudir a los tribunales o la fiscalía a denunciarlo. De no hacerlo así, o bien serían cómplices de esa presunta irregularidad, o bien mienten. Les animamos a ir a los tribunales, porque reiteramos que los posibles indicios der la comisión de infracciones penales se denuncian en el ámbito que corresponde, no en la prensa ni ante órganos políticos.

En definitiva, lo que pretende el PP de Toro con esto es intentar derribar con cualquier excusa al Equipo de Gobierno, incluso yendo en contra de los ciudadanos y empresas de Toro. Y lo que consigue es hacer de nuevo el ridículo, evidenciando el porqué de su peor resultado histórico en unas urnas, incapaces de hacer una oposición decente e inmersos en una lucha interna que los tiene descentrados del que debería ser su principal objetivo, defender los intereses de Toro.

