El Ayuntamiento de Valladolid garantiza la transparencia en los presupuestos participativos: "Son más abiertos que nunca"

La concejala de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, durante el Pleno de este lunes en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Valladolid ha reafirmado este lunes la "transparencia, la legalidad y las garantías" del proceso de presupuestos participativos 2027-2028, ante "las recientes críticas formuladas por algún grupo político y colectivos ciudadanos".

El Consistorio ha recordado que todas las fases del procedimiento se están desarrollando "conforme al Reglamento aprobado por el Pleno municipal el 29 de septiembre de 2025 y a la convocatoria oficial del proceso".

Y "garantizando en todo momento la trazabilidad de las propuestas mediante la plataforma informática habilitada en la página web municipal".

La concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, ha subrayado durante el Pleno de este lunes que "este proceso se está desarrollando con absoluta transparencia y con todas las garantías previstas en el Reglamento".

"Lo verdaderamente importante es que miles de vecinos están participando y que sus propuestas cuentan con un procedimiento riguroso que garantiza su viabilidad antes de ser sometidas a la decisión final de la ciudadanía", ha afirmado.

Incremento de la participación

A juicio del Consistorio, uno de los principales indicadores del "éxito" de esta edición es "el incremento de la participación ciudadana".

Durante el periodo de presentación se registraron 1.008 propuestas, un 57,6% más que en el proceso anterior.

Además, participaron 914 personas físicas y 43 personas jurídicas, entre ellas 19 asociaciones vecinales, cifras que también superan ampliamente las registradas en la edición precedente.

En la fase de recogida de apoyos participaron 7.215 vecinos empadronados mayores de 16 años, que emitieron 49.575 apoyos, cuadriplicando la participación obtenida en el proceso celebrado en 2023 (12.409 apoyos).

El Ayuntamiento ha insistido en que "ninguna propuesta ha sido eliminada de forma arbitraria, hay propuestas que han resultado inadmitidas por no cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento".

Informes técnicos

El Consistorio ha destacado que, por primera vez, las propuestas que han pasado a la fase de análisis de la viabilidad técnica "cuentan con informes técnicos de viabilidad o no viabilidad, firmados por los servicios municipales competentes".

Ello "aporta una mayor seguridad jurídica y técnica al proceso y evita situaciones producidas en convocatorias anteriores, donde algunas actuaciones elegidas por la ciudadanía no pudieron ejecutarse posteriormente".

Entre las principales novedades de esta edición, el Ayuntamiento ha destacado la celebración de "asambleas informativas en las 10 zonas de la ciudad y la constitución de las Mesas de Zona mediante sorteo público entre las personas interesadas en participar".

También "la ampliación de los plazos para presentar propuestas, apoyarlas y votarlas, así como el refuerzo de la atención presencial en distintos centros municipales para facilitar la participación".

Igualmente, ha afirmado que "antes del inicio del proceso se aprobaron formalmente tanto la distribución territorial de las zonas como la asignación económica destinada a cada una de ellas, reforzando la planificación y la seguridad jurídica de todo el procedimiento".

"Más abiertos que nunca"

En este sentido la concejala ha subrayado que "hemos querido construir unos presupuestos participativos más sólidos, más garantistas y más abiertos que nunca".

"Cada mejora incorporada responde a un objetivo muy claro: que los vecinos tengan la confianza de que su participación cuenta y de que las propuestas que resulten elegidas podrán ejecutarse con todas las garantías", ha apuntado.

La fase de votación permanece abierta desde el pasado 15 de junio y se prolongará hasta el próximo 15 de julio.

En sus primeras dos semanas ya han participado 4.750 ciudadanos, una cifra que confirma, según el Ayuntamiento, "el elevado interés que despiertan los Presupuestos Participativos entre los vecinos de Valladolid".

Martínez ha lamentado que "en plena fase de votación haya quienes intenten sembrar dudas sobre un proceso que está siendo un éxito de participación".

"Lo responsable es respetar el trabajo realizado, ofrecer información veraz y animar a los vallisoletanos a seguir participando para decidir entre todos las inversiones que mejorarán sus barrios", ha asegurado.

El Ayuntamiento ha reiterado finalmente su "compromiso" con un modelo de participación ciudadana basado "en la transparencia, la objetividad y el cumplimiento estricto del Reglamento".

Y ha invitado a todos los vallisoletanos a "participar en la fase final de votación" para decidir las inversiones que formarán parte de los presupuestos municipales.