El Ayuntamiento de Valladolid reduce su deuda en 7 M€ y tiene superávit de 2,5 M€ : “Recuperamos la estabilidad”

Imagen de Francisco Blanco, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valladolid.. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

El pleno ordinario del mes de junio en el Ayuntamiento de Valladolid ha arrancado este lunes, 29 de junio, con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela en el salón de plenos de la casa consistorial.

El pleno ha comenzado con la junta general de Auvasa y también de Nevasa, como ha informado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Se han aprobado las cuentas anuales de las cuentas con 14 votos a favor, de PP y Vox, ninguno en contra y las abstenciones de los ediles de PSOE y Valladolid Toma la Palabra, cerrándose la sesión ordinaria de Auvasa. En cuanto a Nevasa, también se han aprobado los puntos de esa junta general.

Antes de que comenzara el turno de mociones se ha recordado a las víctimas de violencia de género, con 24 mujeres asesinadas en lo que va de año.

Posteriormente ha comenzado el despacho ordinario con las felicitaciones y condolencias en la sesión plenaria en la que se ha felicitado a Pilar Garcés por su nombramiento como nueva rectora de la Universidad de Valladolid, también a Sergio de Larrea y a tres policías por salvar la vida de un hombre, entre otros.

En el episodio de condolencias se ha recordado al exdeán de Valladolid, José Andrés Cabrerizo, que falleció el 1 de julio.

Dación de cuenta

En el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid celebrado hoy se han dado cuenta de tres informes de la Intervención General del Consistorio relativos al cumplimiento de las reglas fiscales del ejercicio 2025, la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2026 y el informe de morosidad correspondiente al mismo periodo.

El informe más relevante es el referido al cumplimiento de las reglas fiscales del ejercicio 2025, que constata que el sector público municipal “cumple tanto las reglas fiscales, porque cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria al liquidar con superávit de 2,54 millones de euros, como con la regla de gasto”.

Además, el Ayuntamiento de Valladolid “presenta individualmente una capacidad de financiación de 7,89 millones de euros, lo que pone de manifiesto la fortaleza de la entidad principal dentro del conjunto del sector público municipal”.

El informe de Intervención también refleja que la deuda viva consolidada se reduce respecto al ejercicio anterior, pasando de 148,88 millones de euros en 2024 a 141,51 millones de euros al cierre de 2025.

El informe de morosidad correspondiente al primer trimestre de 2026, también ofrece una lectura positiva. Durante este periodo se abonaron 3.793 facturas por importe de 35,87 millones de euros, con un periodo medio de pago total por debajo del límite establecido por la Ley.

En el conjunto del Ayuntamiento y sus entidades dependientes, el periodo medio de pago presenta una evolución muy favorable, puesto que en enero fue de 29 días, 26 días en febrero y 20 días en marzo, siempre por debajo del límite permitido.

Por último, en relación con la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2026, el informe de Intervención estima que el sector municipal cumplirá de nuevo el principio de estabilidad presupuestaria.

“Recuperando la estabilidad”

“El Ayuntamiento de Valladolid está recuperando la estabilidad. Cumplimos la estabilidad presupuestaria, con 2,5 millones. Es una recuperación de la institución. Revertimos la tendencia del anterior equipo de Gobierno. Hoy, Valladolid cumple con cuentas ordenadas y cumplimiento de las reglas fiscales”, ha asegurado Francisco Blanco

“La deuda se ha reducido en más de 7 millones de euros. El informe de morosidad también ofrece una lectura positiva. Pagar en plazo también es confianza económica. Mensaje claro, Valladolid está en senda de estabilidad presupuestaria, son señales de una institución seria y responsable”, ha indicado el concejal de Hacienda.

Alberto Palomino, por el Grupo Municipal Socialista, ha rebatido a Blanco en su turno de palabra, afirmando que “tienen suerte de que exista una oposición que hace bien su política de control”.

“Teniendo en cuenta la cantidad de datos, no saben ni por donde se andan”, ha añadido Palomino, cargando contra el edil y asegurando que la previsión del presupuesto “es negativa de 12,3 millones de euros. Van a gastar más de lo que ingresan, cuatro veces de cuatro”, ha añadido el socialista.

En cuanto al informe de estabilidad presupuestaria ha citado que la intervención también indica que el “gasto computable de la regla de gasto se cumple pero que el gasto se incrementa cinco puntos”.

“Venían a reducir el gasto, pero boicotear sale muy caro”, ha finalizado Palomino, antes de la respuesta del concejal.

“El Ayuntamiento cumple y está por debajo del periodo medio de pago de 30 días. Se pagaron casi 30 millones de euros en facturas en 20,7 días”, ha afirmado Francisco Blanco, añadiendo que “ustedes tenían mala suerte” añadiendo que el “interventor es el que firma el informe”.

“El sector público municipal no cumplió en 2022 y 2023, en 2022 con -31 millones y en 2023 con -23 millones. En esa época había informes de la Airef”, ha añadido el edil asegurando que “la deuda se ha reducido en siete millones de euros”, de nuevo.

“Hemos gastado e invertido en nuestros servicios municipales. Estudiaremos el superávit de 2,5 millones. En 2025 cerramos con superávit y la regla presupuestaria. El ayuntamiento cumplió las reglas fiscales, en 2026 vamos por buen camino y en plazo. El Ayuntamiento va bastante mejor que en el mandato pasado”, ha asegurado Blanco.

“El Ayuntamiento está mucho mejor que cuando ustedes gobernaban que eran un peligro”, ha finalizado Francisco Blanco.

A continuación, se ha arrancado con las mociones llevadas a la sesión por los distintos grupos políticos.