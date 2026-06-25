Valladolid presenta un cartel con "grandes nombres y valores emergentes" para la feria de San Lorenzo: "Todos a los toros"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en la presentación de los carteles de la Feria Taurina Virgen de San Lorenzo 2026. Miriam Chacón Ical

Valladolid ha conocido este jueves, 25 de junio, los nombres propios y las ganaderías que compondrán el cartel de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo. Una cita que "ocupa por méritos propios un lugar de privilegio en el calendario taurino español".

"Han configurado un cartel que cumple todo lo que los aficionados pedimos en una feria, que esté perfectamente equilibrado", según ha destacado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación en el hotel cinco estrellas Eurostars.

Ante una abarrotada terraza en el sexto piso del centro hotelero de lujo, el acto ha contado con la presencia del primer edil, la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal y el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, entre las figuras institucionales más relevantes.

También han estado presentes el CEO de Tauroemoción, Alberto García, y el director operativo, Nacho de la Viuda, además de los jóvenes toreros Manuel Diosleguarde y el vallisoletano Mario Navas.

Precisamente, haciendo referencias a su figura, García ha destacado el cartel que combina los "grandes nombres" con los "valores emergentes".

La feria arrancará el domingo, 6 de septiembre, con el campeonato mundial de cortes. Con este acto, que se recupera como evento inaugural, se iniciará la cita con una novillada de la ganadería de Raúl Nieto, en la que se medirán 15 de los mejores cortadores del panorama nacional hasta llegar a una final que será en formato mano a mano.

Las corridas comenzarán el día de la Virgen de San Lorenzo, el 8 de septiembre, con un cartel que estará compuesto por El Fandi, Tomás Rufo y el prometedor Marco Pérez. Los tres toreros deberán lidiar los ejemplares de la ganadería Juan Pedro Domecq.

El jueves, 10 de septiembre, Talavante, Roca Rey y Manuel Diosleguarde se medirán a los toros de Victoriano del Río en la que será la tercera tarde de esta feria.

El viernes, 11 de septiembre, el turno será para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Mario Navas, quienes tendrán que enfrentarse a los toros de Garcigrande.

La última corrida de toros tendrá lugar el sábado, 12 de septiembre, con Manuel Escribano, Daniel Luque y Aarón Palacio, en una tarde en la que los astados serán de Victorino Martín.

La feria taurina finalizará con una corrida de rejones el domingo, 13 de septiembre, con Andy Cartagena, Sergio Galán y Sergio Pérez de Gregorio.

Tal y como ha avanzado Alberto García, quien ha destacado que a la feria acudirán "las mejores ganaderías del momento", la venta de abonos arrancará el viernes 7 de julio.

Es a este tipo de clientes al que considera "fundamental" para el desarrollo de la feria. Por eso, quieren potenciar su figura con descuentos del 20%, un viaje a la ganadería de Garcigrande y el cóctel previo al inicio de la feria. El objetivo que se han marcado es superar las 3.000 ventas de estos abonos.

Por otro lado, las entradas sueltas comenzarán a estar disponibles a partir del 6 de agosto. En cualquier caso, Carnero ha destacado la apuesta de Tauroemoción por ofrecer precios "muy, muy populares" a los jóvenes, con el objetivo de "generar y crear emoción".

"Todos a los toros en el mes de septiembre", ha invitado el primer edil justo antes de finalizar el acto de presentación del cartel, obra del artista vallisoletano Miguel Martínez.

Con esta presentación, Valladolid espera ahora para celebrar una feria que "combina tradición y actualidad, reúne a grandes figuras y apuesta por los jóvenes". "Ha llegado el momento de que los carteles cobren vida en el ruedo", ha finalizado el presentador encargado de conducir el acto.