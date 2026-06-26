Así será el Puente de Poniente tras su renovación: una gran pérgola y una nueva plaza junto al río Pisuerga

El estudio vallisoletano Arias Garrido Arquitectos ha sido propuesto por la mesa de contratación del Ayuntamiento de Valladolid para redactar el proyecto de adecuación del Puente del Poniente y su entorno.

Se trata de una de las actuaciones urbanas previstas en la ciudad para mejorar la movilidad y la integración del río Pisuerga en el espacio urbano.

La propuesta de adjudicación contempla un presupuesto de 140.000 euros, IVA excluido, y un plazo de siete meses para la elaboración del proyecto.

Pérgola y plaza

La intervención apuesta por una transformación integral del puente, con la incorporación de una pérgola longitudinal que recorrerá buena parte de la infraestructura y proporcionará sombra a peatones y ciclistas.

El diseño también prevé la separación de ambos itinerarios para favorecer una circulación más cómoda y segura, además de la instalación de bancos, arbolado e iluminación integrada.

Uno de los aspectos de la propuesta es la ampliación asimétrica del tablero únicamente por el lado sur del puente. Esta solución permitirá mantener intacta la vista del perfil histórico del Puente del Poniente desde el paseo de Isabel la Católica.

El proyecto también plantea abrir el puente hacia el río mediante la creación de una nueva plaza en la cota inferior, junto a la ribera del Pisuerga. Este espacio estará conectado mediante un nuevo paso peatonal y una escalera, e incorporará graderíos orientados hacia el cauce.

Un equipo con gran trayectoria

Arias Garrido Arquitectos, integrado por profesionales formados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, cuenta con una amplia trayectoria en la ciudad, donde desarrolló proyectos como el Espacio Joven Zona Norte, el Espacio Joven del Pinar de Antequera o la pasarela peatonal y ciclista junto a Villa del Prado.

El equipo redactor incorpora además al estudio madrileño Porras La Casta, autor de reconocidas actuaciones urbanas como Madrid Río, la remodelación de la Plaza de España, la transformación del entorno del estadio Santiago Bernabéu y el futuro Parque Central sobre las vías de la estación de Chamartín.

En el apartado de ingeniería participan también las firmas Carlos Fernández Casado (CFCSL), dirigida por Leonardo Fernández Troyano, Premio Nacional de Ingeniería Civil 2024, y Grupo IGB, liderado por Juan Fisac.

Los técnicos acumulan experiencia en más de medio centenar de proyectos de puentes y pasarelas desarrollados tanto en España como en otros países.

Cinco equipos concurrieron al proceso de licitación. Tras la evaluación de las propuestas técnicas, la oferta económica, la experiencia de los proyectistas y la cualificación de los equipos, la candidatura encabezada por Arias Garrido Arquitectos obtuvo la mejor puntuación, situándose como la propuesta elegida para diseñar la futura transformación del Puente del Poniente.