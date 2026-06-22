Vía libre para ampliar el Hospital Río Hortega en el suelo que Puente destinó al criticado centro de refugiados

Una vecina diciendo "no" al centro de refugiados y el lugar donde se iba a construir que ahora será para ampliar el Hospital Río Hortega.

La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) ya tiene vía libre para llevar a cabo la ampliación del Hospital Río Hortega en la parcela municipal en la que inicialmente estaba prevista construir un nuevo centro de refugiados por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ayuntamiento de Valladolid, que desechó la idea inicial de cesión que pretendía el anterior Ejecutivo de PSOE y VTLP, liderado por Óscar Puente, ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno la cesión gratuita de estos terrenos, valorados en casi 4,8 millones de euros, a Sacyl.

Con esta cesión se da carpetazo definitivo a la intención del Ministerio de construir este centro de refugiados en la parcela de la calle Dulzaina y que fue muy criticada por algunos colectivos vecinales allá por 2023, antes del cambio de siglas en el Gobierno municipal.

El paso dado por la Junta de Gobierno este lunes supone la aprobación inicial del expediente para poner a disposición de Sacyl la parcela con casi 10.400 metros cuadrados.

Aunque el proyecto concreto aún no ha sido anunciado, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que ha renovado sus funciones para esta nueva legislatura autonómica, ya anunció en julio de 2024 que probablemente el uso se destinaría a investigación o docencia.

En cualquier caso, la actuación contempla la construcción de un nuevo edificio, anexo al Hospital Río Hortega, que sirva para uso sanitario, dando respuesta a una necesidad de nuevas infraestructuras hospitalarias dentro de un área que está colmatada y que sin esta parcela era imposible ampliar.

Para el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, esta noticia conlleva estar "de enhorabuena" para todos los vecinos porque con ello se consigue "poder seguir ampliando las infraestructuras que implican una mejor sanidad para la ciudad".

La solicitud formal de Sacyl para la cesión de estos terrenos se hizo oficial el 18 de junio de 2025, organismo que trasladó la necesidad de disponer de este suelo para mejorar la prestación de la asistencia sanitaria.

Una vez se presentó la pertinente memoria justificativa del interés público de la actuación, donde se planteaba la ampliación de los servicios hospitalarios para pacientes y profesionales, el Ayuntamiento de Valladolid inició el expediente mediante decreto del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, el 26 de noviembre de ese mismo año.

Todo ello con arreglo a la normativa, incorporando los pertinentes informes técnicos, jurídicos, urbanísticos y económicos que avalaban la viabilidad de la operación.

Al ser una actuación de interés público para una dotación sanitaria, la transmisión de los terrenos se ha producido gratuitamente por parte del Ayuntamiento de Valladolid a Sacyl, tal y como marca la normativa urbanística y patrimonial vigente.

El expediente, en cualquier caso, señala que esta aprobación inicial se mantiene a la espera de que Sacyl manifieste formalmente la aceptación de la transmisión y asuma un compromiso expreso y fehaciente de destinar la parcela a la ampliación de las instalaciones del Hospital.

En caso de registrarse un incumplimiento del destino previsto, los hechos supondrían la reversión de la parcela al patrimonio municipal.