La contaminación del aire repuntó en 2025 en Valladolid por el cambio climático y la mayor combustión de petróleo

Un aviso del Protocolo de Contaminación en Valladolid en julio de 2025. ICAL

Ecologistas en Acción ha lanzado este lunes, 22 de junio, ha advertido de un "repunte" en la contaminación del aire en Valladolid durante el año 2025, provocando que los 530.000 vallisoletanos hayan estado "expuestos a niveles que exceden las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Achacan este hecho al cambio climático y la mayor combustión de petróleo, que dio como resultado un "incumplimiento" del nuevo límite legal diario de partículas que aprobó la Unión Europea para 2030.

Además, han incidido en que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Valladolid es "ineficaz por su mínimo tamaño", en comparación a la que propuso el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP.

Este informe, elaborado por Ecologistas en Acción a nivel estatal, ha analizado los datos recogidos en las 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el territorio nacional.

Entre ellas se incluyen las 11 que hay en la ciudad de Valladolid. Como conclusiones, señalan que el año pasado fue un periodo "húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961".

Esto, según ha explicado, hizo que el extremo calor estival contribuyese al aumento de las concentraciones de ozono, sobre todo durante las olas de calor de junio, julio y agosto, aunque descendieron los episodios de calima.

Por otro lado, han precisado que la ola de incendios forestales de agosto "agravó la contaminación por partículas", mientras que la quema de petróleo alcanzó su nivel más alto desde 2011 por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción.

"Si bien el uso de gas se mantuvo un 17% por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57% de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas", han aclarado en su comunicado.

Los resultados del informe reflejan, a su vez, que la calidad del aire en Valladolid "empeoró respecto a las partículas en suspensión, al dióxido de nitrógeno y sobre todo en relación al ozono".

"Alcanzó los niveles más altos de este contaminante desde 2019 y recuperando sus concentraciones medias previas a la pandemia de la Covid-19", han añadido.

El estudio, no obstante, tomó como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que son el objetivo a alcanzar antes de 2030 de acuerdo a los cuales el aire contaminado no afectó el pasado año a los vecinos de la ciudad de Valladolid.

Han alertado, no obstante, que una de las estaciones de Renault en la Carretera de Madrid "excedió el nuevo límite legal diario de partículas PM10".

Con todo ello, desde Ecologistas en Acción han aclarado que el año pasado "tampoco hubo población que respirara aire contaminado por encima de los obsoletos límites legales actuales". Sin embargo, partiendo de los valores recomendados por la OMS, mucho más estrictos, el aire contaminado "afectó de nuevo a la totalidad de la población y el territorio provinciales".

Según la formación, la contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte, afectando en 2023 a 140 personas de la provincia de Valladolid que fallecieron, conforme al estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Para Ecologistas, "la única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico".

Al mismo tiempo claman por promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue de las energías renovables, adoptar las mejoras técnicas industriales disponibles o reducir el uso del avión, entre otras medidas.