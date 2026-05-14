Estas son todas las actividades gratis del Día y la Noche de los Museos en Valladolid: música, microteatro y muchas sorpresas

La exposición 'Tres visiones de España' en la Sala de Exposiciones de La Pasión de Valladolid

Los museos, casas-museo y salas municipales de exposiciones de Valladolid se unen para celebrar el Día Internacional y la Noche Europea de los Museos del sábado 16 al lunes 18 de mayo.

Dos citas ya consolidadas en el calendario de la ciudad que se han consolidado como un momento de acercamiento a la ciudadanía a través de un completo programa para todos los públicos.

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, este sábado 16 de mayo varios espacios ampliarán su horario de apertura hasta la una de la madrugada.

Además, el lunes 18, Día Internacional de los Museos, algunos de los espacios abrirán de forma extraordinaria y ofrecerán entrada gratuita.

De forma paralela, además, algunos de ellos acogerán actividades y propuestas culturales pensadas como un momento de encuentro con el público de todas las edades.

Actividades abiertas y horarios especiales

Música, danza, microteatro o visitas guiadas forman parte de la programación especial organizada por los distintos centros.

El Museo Patio Herreriano proyectará del 16 al 18 de mayo 'Acciones en casa', pieza de David Bestué y Marc Vives que cumple 20 años y que alcanzó relevancia internacional tras su paso por la Bienal de Venecia bajo el comisariado de Daniel Birnbaum.

Además, ofrecerá visitas guiadas en un horario ampliado, hasta la una de la madrugada del domingo 17 y el lunes 18 de 11:00 a 20:00h.

También abrirán sus puertas hasta la una de la madrugada del domingo y de forma extraordinaria el lunes (con cierre la jornada del domingo) las Salas Municipales de Exposiciones de Las Francesas, La Pasión y Casa Revilla.

El Museo de la Ciencia de Valladolid

La Sala de La Pasión organiza visitas guiadas a su muestra 'Tres visiones de España: Sorolla, Romero de Torres y Solana' (sábado a las 20:00 y a las 22:00h) y la Sala de Las Francesas, a 'La Baronesa de Wilson: una vida increíble' (sábado a las 20:00 y a las 21:30h), ambas sin necesidad de inscripción previa.

El público familiar será protagonista en la casa-museo de Colón con visitas teatralizadas para conocer la historia del almirante y sus viajes el sábado 16 de mayo a las 19:00, 21:00 y 23:00 horas, con inscripción previa en el 983 291 353.

Con motivo de la Noche de los Museos, el centro dedicado al navegante extenderá su horario hasta la una de la madrugada, mientras que el lunes abrirá sus puertas de forma extraordinaria con entrada gratuita (cierre el domingo 17).

Microteatro

Niños y familias podrán disfrutar también de las exposiciones temporales y la colección permanente del Museo de la Ciencia, que amplía su horario.

Alargará su apertura del sábado hasta la una de la madrugada del domingo (entrada gratuita desde las 19:15h) y abrirá el lunes de 10:00 a 18:00h –Casa del Río, de 10:00 a 14:30h–, con entrada libre todo el día.

Además, ofrece una programación especial de planetario con acceso mediante invitación.

El patio interior del Museo Patio Herreriano de Valladolid

Pueden retirarse en el propio museo el sábado desde las 19:15h para las sesiones de este día y el lunes desde las 10:00 para los pases de en horario de mañana y desde las 15:30h para los de tarde de esta jornada.

Por su parte, la casa-museo de José Zorrilla acoge el espectáculo de microteatro 'La promesa', basado en la leyenda de Bécquer (sábado con pases cada hora entre las 20:30 y las 00:30h).

La entrada es gratuita con invitación, disponible en su recepción.

El centro abrirá de forma extraordinaria el lunes 18, con una oferta de visitas guiadas en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00h, y un obsequio para todas las personas que se acerquen en el Día Internacional de los Museos.

Música y danza

El Museo Nacional de Escultura celebra la Noche Europea de los Museos con el microconcierto 'Instrucciones para bailar un swing'.

Se trata de una experiencia que invita a bailar a ritmo del swing y el jazz de Hot Club Valladolid (sábado 16, pases a las 20:30, 21:30 y 22:30h) y horario ampliado hasta la madrugada.

La exposición 'Baronesa de Wilson. Una vida increíble' Sala de Exposiciones de Las Francesas de Valladolid

El mismo sábado 16, el Museo Casa de Cervantes se suma a la celebración con entrada gratuita (de 09:30 a 15:00 y de 18:00h a 01:00h del domingo 17).

Otro espacio que se incorpora al programa es la Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca, en el Palacio de Pimentel, que permitirá visitar la muestra 'Lo que estamos perdiendo y la fragilidad de lo que nos queda', de Julia Gallego.

Esta tendrá un horario especial (desde las 12:00h del sábado 16 hasta la una de la madrugada y el lunes 18 en horario de mañana y tarde).

Además, el sábado acogerá cuatro pases de danza contemporánea a cargo de Paula Valbuena a las 12:00, 18:00, 20:00 y 22:30h.

También presentará su colección el Museo de San Joaquín y Santa Ana, que organiza una visita guiada el sábado 16 a las 23:00h. Este día (de 20:00h a 01:00h del domingo) y el lunes 18, la entrada no tendrá coste.

Los museos de la ciudad acercan a los visitantes también a otros territorios.

Es el caso de la Casa de la India, que abrirá sus puertas el lunes 18 con visitas guiadas sin coste (cada hora entre las 10:00 y las 13:00 y entre las 17:00 y las 19:00h), y del Museo Oriental, que se suma al programa con apertura gratuita durante el lunes.

Por último, la colección museográfica de la Academia de Caballería celebrará una jornada de puertas. Así, el lunes, entre las 11:00 y las 14:00h, el público podrá visitar de forma libre un itinerario prefijado por los fondos del centro.

Programa completo

Museo Patio Herreriano

· Apertura extraordinaria: sábado de 11:00h a 01:00h del domingo y lunes de 11:00 a 20:00h.

· Visitas guiadas: sábado a las 13:00, 20:00, 21:00 y 22:00h y lunes a las 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00h. Recorridos generales.

· Proyección de Acciones en casa (Bestué y Vives, 2006). Sala 3. Días 16, 17 y 18 de mayo.

Salas Municipales de Exposiciones

· Apertura extraordinaria: sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:30h a 01:00h del domingo y lunes de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30h. Cerrado el domingo.

· Visitas guiadas a ‘Tres visiones de España: Sorolla, Romero de Torres y Solana’ (Pasión) el sábado a las 20:00 y a las 22:00h y a ‘La Baronesa de Wilson: una vida increíble’ (Francesas) el sábado a las 20:00 y a las 21:30h. Sin inscripción previa.

Casa-museo Colón

· Apertura extraordinaria: sábado de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 01:00h del domingo y lunes en su horario habitual (este día, con entrada gratuita). Cerrado el domingo

· Visitas teatralizadas el sábado 16 de mayo a las 19:00, 21:00 y 23:00 horas, con inscripción previa en el 983 291 353.

Museo de la Ciencia

· Apertura extraordinaria: abrirá el fin de semana en su horario habitual, extendiéndolo el sábado de 19:15 a 01:00h del domingo (menos Casa del Río). En esta última franja, la entrada será gratuita.

Apertura el lunes de 10:00 a 18:00h –Casa del Río, de 10:00 a 14:30h-, con entrada libre todo el día.

· Programación especial de planetario: sábado 16, 19:30h El cielo de Cloe (a partir de 3 años) / 20:30h Dinosaurios (a partir de 7 años) / 21:30h El sueño de volar (a partir de 6 años) / 22:30h Voyager: mensaje en una botella (a partir de 10 años)

23:30h Biosfera oscura (a partir de 12 años) / 00:15h Mismas estrellas, diferentes miradas (a partir de 10 años) | lunes 18, 10:30h Dinosaurios / 11:45 Voyager

13:00h Los sonidos del bosque (de 6 meses a 3 años) / 14:00h Avellanas. En busca del planeta perfecto (a partir de 3 años) / 16:00h Dinosaurios / 17:00 El cielo de Cloe.

· Invitaciones disponibles en el propio museo el sábado desde las 19:15h para las sesiones de este día y el lunes desde las 10:00 para los pases de en horario de mañana y desde las 15:30h para los de tarde de esta jornada. Máximo de 4 por adulto.

Casa de Zorrilla

· Apertura extraordinaria: el lunes abrirá de 10:00 a 20:00h con visitas guiadas gratuitas durante toda la jornada.

· Microteatro La promesa, por la compañía Maribárbola. Pases el sábado las 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 y 00:30h. Invitaciones en la Casa de Zorrilla. Máximo de 2 por persona.

· Las personas que se acerquen a la casa-museo el lunes recibirán un obsequio por el Día Internacional de los Museos.

Museo Nacional de Escultura

· Apertura extraordinaria: amplía su horario el sábado hasta las 01:00h del domingo.

· Microconcierto ‘Instrucciones para bailar un swing’, con Hot Club Valladolid, el sábado a las 20:30, 21:30 y 22:30h.

· Museo Casa de Cervantes

· Apertura extraordinaria: el sábado de 09:30 a 15:00 y de 18:00h a 01:00h del domingo, con entrada gratuita toda la jornada.

Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca (Palacio de Pimentel)

· Apertura extraordinaria: desde las 12:00h del sábado 16 hasta la una de la madrugada y el lunes 18 en horario de mañana y tarde.

· Partículas de pureza, intervención de danza contemporánea site-specific por Paula Valbuena, sábado a las 12:00, 18:00, 20:00 y 22:30h.

Museo de San Joaquín y Santa Ana

· Apertura extraordinaria: el sábado amplía su horario en la franja de 20:00 a 01:00h del domingo (franja con entrada gratuita) y el lunes abrirá con entrada gratuita.

· Visita guiada el sábado 16 a las 23:00h.

Casa de la India

· Apertura extraordinaria: lunes 18 abrirá sus puertas. Podrá visitarse con las visitas guiadas gratuitas que ofrece el centro cada hora entre las 10:00 y las 13:00 y entre las 17:00 y las 19:00h.

Museo Oriental

· Apertura extraordinaria: el lunes de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00h (último acceso 30 minutos antes del cierre), con entrada gratuita todo el día.

Colección museográfica de la Academia de Caballería

· Apertura extraordinaria: lunes de 11:00 a 14:00h.