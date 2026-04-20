La historia de España contada a pinceladas: Sorolla, Romero de Torres y Solana, en una exposición en Valladolid

La Sala de Exposiciones de La Pasión presenta ‘Tres visiones de España’ a través de la mirada de Sorolla, Romero de Torres y Solana FMC

La historia de España también se puede contar con pinceladas. Esta mañana de lunes, la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, junto a la comisaria María Toral, ha inaugurado en la Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión una de las citas artísticas más ambiciosas de la temporada: ‘Tres visiones de España. Sorolla, Romero de Torres y Solana’.

La muestra, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 28 de junio, ofrece un diálogo inédito entre estos tres grandes del arte español que, aunque nacidos en décadas consecutivas, interpretaron el país desde prismas radicalmente distintos.

La exposición en Valladolid reúne 50 piezas procedentes de prestigiosas instituciones como la Fundación Mapfre, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y la Fundación Telefónica, entre otras.

El recorrido se divide en tres ejes que encapsulan la transición entre los siglos XIX y XX:

Joaquín Sorolla y la España vital

El maestro valenciano aporta 20 lienzos donde la luz mediterránea es la protagonista absoluta. Su mirada, casi fotográfica, captura el optimismo y la ebullición de una sociedad que buscaba la modernidad bajo el sol.

Julio Romero de Torres y el simbolismo

A través de 12 obras, el cordobés se sumerge en el misticismo, el folclore y el rito. Es la España del sur, donde la tradición andaluza se funde con una carga simbólica profunda y enigmática.

José Gutiérrez Solana y la mirada crítica

El contrapunto lo pone el madrileño con 18 obras que exploran la "España negra". Su estilo descarnado y social refleja las tensiones y contradicciones de un país sumido en un proceso de transformación a menudo doloroso.

"Es un recorrido por tres maneras de entender la realidad de una nación en un momento decisivo de su historia", ha destacado la comisaria durante la presentación.

La exposición busca “la reflexión sobre la diversidad cultural y artística que convivía en un periodo donde la tradición se daba la mano con la vanguardia”.

Se podrá ver en la Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión (Valladolid) y con entrada gratuita. Hasta el 28 de junio de martes a domingo y festivos (12:00 a 14:00h y 18:30 a 21:30h).