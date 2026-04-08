Valladolid dedica un rincón especial a 'El Camino' de Miguel Delibes: "No solo es un libro muy vendido, sino muy leído"

Exposición ‘La belleza de lo sencillo. 75 años de El camino de Miguel Delibes’ Miriam Chacón Ical

Este miércoles, 8 de abril, ha abierto sus puertas en la sala municipal de exposiciones de la Casa Revilla -Fundación Municipal de Cultura la muestra para conmemorar el 75 aniversario de 'El Camino', la tercera novela que escribió el célebre literario Miguel Delibes.

Acompañada del hijo del escritor y presidente de la Fundación Miguel Delibes, Germán Delibes de Castro, la concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha sido la encargada de inaugurar la exposición ante los medios de comunicación.

Tal y como ha explicado el propio Delibes de Castro, la elección de rendir homenaje a 'El Camino' no es por casualidad, sino que responde a una serie de efemérides y circunstancias que definen a uno de los libros más famosos del vallisoletano con raíces cántabras.

Irene Carvajal junto a Germán Delibes durante la presentación de la exposición conmemorativa de los 75 años de 'El Camino'

"No es la primera vez que la Fundación promueve una exposición relacionada con alguna novela de mi padre", ha resaltado. Una muestra que relata toda la historia en la creación y posterior trayectoria de esta obra, que ha llegado a ser adaptada al cine en más de una ocasión.

"Tiene tres singularidades. La primera es que es una de las novelas más exitosas de mi padre. Las ediciones se cuentan por muchas decenas, los ejemplares por millones y está traducida a más de 20 idiomas", ha precisado.

Además, 'El Camino' "no solo es un libro muy vendido, sino también muy leído" porque "durante muchos años fue una lectura obligatoria en el Bachillerato".

"Me sorprende todavía que considerando literariamente más valiosas otras obras, haya críticos que se sigan refiriendo a Delibes como el autor de 'El Camino'. Eso es que algo tiene", ha añadido.

Exposición ‘La belleza de lo sencillo. 75 años de El camino de Miguel Delibes’ Miriam Chacón Ical

Una novela con la que Miguel Delibes, además, según ha recordado su hijo, "no se dio cuenta en el momento que la escribía de que estaba abriendo una nueva vía dentro de su literatura".

"En 'El Camino' se lanzó a cuerpo limpio intentando escribir una novela con la misma sencillez con la que hablaba", ha puntualizado.

Para Carvajal, esta es una exposición que invita a revisar la obra, pero también "a reflexionar sobre su vigencia y capacidad para dialogar con el presente".

Una obra en la que "se entrelazan criterios y valores universales como la naturaleza, las relaciones humanas y las tradiciones que conforman una identidad colectiva sólida".

En este sentido, se ha referido a "la tensión entre el progreso y la pérdida de las raíces" y ha reivindicado que la reflexión de Delibes en esta novela "sigue siendo pertinente, en un contexto en el que la globalización y cambios sociales siguen planteando interrogantes sobre identidad, comunidad y desarrollo responsable".

"Avanzar no significa olvidar de dónde procedemos", ha zanjado la concejala.

La exposición

La exposición, que podrá ser visitada hasta el 24 de mayo de martes a domingo y festivos, de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 horas, recuerda a los personajes como Daniel 'el Mochuelo', Germán 'el Tiñoso' o Roque 'el Moñigo' que forman parte de la memoria de millones de lectores.

Durante la muestra, el visitante puede descubrir el proceso creativo de la obra y su recorrido editorial. A través de paneles explicativos y testimonios materiales en vitrinas, la gestación de la novela es mostrada sin filtros ni decoraciones estridentes.

Exposición ‘La belleza de lo sencillo. 75 años de El camino de Miguel Delibes’ Miriam Chacón Ical

También se narra la relación de Delibes con su editor Josep Vergés, la evolución de la novela, sus ediciones y traducciones, además de lo que une al escritor y su familia con Cantabria, donde está ambientado 'El Camino'.

Coincidiendo con el periodo de apertura de la exposición, la Fundación Miguel Delibes ha organizado actividades complementarias como la proyección de la película de Ana Mariscal el 30 de abril a las 19:30 horas en los Cines Broadway.

En esta cita, se celebrará también un coloquio con el hijo de la directora, David García, quien se encargó de restaurar la cinta.

El 12 de mayo, a las 12:30 horas, en el Círculo de Recreo tendrá lugar una conferencia de Amparo Medina-Bosco Montarelo bajo el título 'Para leer El Camino'.

Por último, el 19 de mayo, desde las 19:30 horas, se presentará la primera edición exclusiva en España de 'El Camino' ilustrada por el propio autor, teniendo lugar también una conversación entre Elisa Delibes de Castro y Rafa Vega que será conducida por Carlos Aganzo.