De amante de Zorrilla a Baronesa de Wilson: la fascinante mujer que se inventó un título y triunfó en América

En 1853, una joven de menos de 20 años se fugó con el poeta más famoso de España. De aquella relación apasionada y clandestina nació no solo una hija, sino una leyenda y una de las identidades más audaces del siglo XIX: la Baronesa de Wilson.

Emilia Serrano, nacida en Granada en 1834, escritora, periodista, editora, traductora, viajera incansable y maestra de la reinvención personal, convirtió su biografía en una novela de aventuras que, más de un siglo después, vuelve a brillar con luz propia.

Su historia comienza envuelta en el misterio y la fabulación, algo que ella misma cultivó con maestría.

Nacida en Granada casi por casualidad, ya que su familia vallisoletana se encontraba allí por motivos políticos relacionados con la regente María Cristina, Emilia se educó en el refinado ambiente parisino desde niña, en el Colegio del Sagrado Corazón.

Allí adquirió una formación cosmopolita, dominio de varios idiomas, una sólida cultura literaria y un espíritu romántico que marcaría toda su existencia.

Amante de José Zorrilla

Hacia 1852, con apenas 18 años, desembarcó sola en Londres, un acto de valentía extraordinario para una mujer de su época. Un año después ya era la amante del dramaturgo José Zorrilla, quien la inmortalizó en versos bajo el nombre de Leila.

De esa relación clandestina nació Margarita Aurora (1854-1858), que solo vivió cuatro años.

La temprana muerte de la niña y el posterior distanciamiento de Zorrilla —quien partió hacia México— dejaron una huella profunda en Emilia, pero lejos de derrumbarse, la impulsaron a escribir su propio destino con determinación férrea.

Consciente de que una mujer sola no llegaba lejos en la Europa victoriana del XIX, Emilia creó de la nada el título de Baronesa de Wilson.

La Baronesa de Wilson

Se presentó como viuda de un noble inglés, o alemán, según las versiones que ella misma ajustaba según la conveniencia, al que atribuyó la paternidad de su hija.

Aquel título nobiliario ficticio no fue un mero capricho romántico: fue una estrategia brillante de supervivencia, empoderamiento y ascenso social.

Le sirvió como pasaporte a la respetabilidad, la autoridad y la visibilidad en un mundo que cerraba sistemáticamente las puertas a las mujeres independientes.

Gracias a esa máscara cuidadosamente construida, Emilia Serrano se movió con libertad entre salones literarios, palacios aristocráticos y despachos presidenciales, desafiando las normas de género sin renunciar del todo a ellas.

Utilizó las reglas sociales de su tiempo en su propio beneficio para ganar la libertad que deseaba.

París y el Romanticismo

En el París de los años 50 del siglo XIX, Emilia frecuentó los círculos más selectos del Romanticismo tardío.

Trató a figuras de la talla de Alphonse de Lamartine, George Sand, Alejandro Dumas padre y otros intelectuales de renombre.

Se convirtió en agente literaria de Dumas para los derechos de traducción al español, facilitando así la difusión de la literatura francesa en el mundo hispano.

Fundó y dirigió La Caprichosa, una revista de moda, literatura y cultura que tuvo como primera suscriptora a la mismísima emperatriz Eugenia de Montijo.

Esta publicación no solo reflejaba el gusto estético de la época, sino que también servía como plataforma para sus propias ideas sobre el papel de la mujer en la sociedad moderna.

Regreso a España y consolidación

De vuelta a España, Emilia dedicó un poema épico a la reina Isabel II, un gesto que le abrió puertas en la corte y en los círculos conservadores.

Lanzó otra revista y publicó 'Almacén para señoritas', un manual de urbanidad, moral y cultura femenina que alcanzó más de quince ediciones y se convirtió en referente para la educación de las jóvenes de la burguesía.

Este libro combinaba consejos prácticos con reflexiones sobre la importancia de la educación femenina, un tema que defendería durante toda su vida. Sin embargo, su gran escenario fue América.

Entre 1864 y finales del siglo cruzó el Atlántico en al menos seis ocasiones, un logro extraordinario para cualquier persona de la época, y mucho más para una mujer que viajaba sola o con escaso acompañamiento.

La gran aventura americana

Recorrió México, Cuba, Perú, El Salvador, Chile y otros países, estableciendo relaciones personales con presidentes como Porfirio Díaz en México o Rafael Zaldívar en El Salvador.

Fundó periódicos en varias capitales, publicó libros que llegaron a ser lectura escolar obligatoria —como la exitosísima 'Las perlas del corazón'— y editó desde Madrid 'El último figurín', una revista que mantenía el pulso cultural entre ambos continentes.

Su influencia cultural atravesó el océano en ambas direcciones: llevó la literatura española a América y difundió las voces americanas en España. Además de construir un auténtico imperio editorial, Emilia Serrano se convirtió en pionera al visibilizar a otras mujeres.

En su obra 'América y sus mujeres' (1890) recopiló biografías de creadoras, escritoras, científicas y activistas hispanoamericanas, un trabajo precursor que sigue siendo referencia obligada para los estudios de género en el mundo hispánico.

Una reinvención constante

Emilia no se limitó a escribir y editar. Fue traductora prolífica, conferenciante, corresponsal de prensa y una incansable promotora cultural.

Viajó por motivos profesionales, pero también por pura curiosidad y espíritu aventurero. Recopiló objetos, documentos y anécdotas durante sus periplos que enriquecieron su obra.

Su capacidad para reinventarse fue constante: cuando un proyecto fracasaba o el contexto político cambiaba, simplemente creaba uno nuevo bajo su inquebrantable identidad de Baronesa de Wilson.

Murió en Barcelona en 1923, a una edad avanzada, dejando una obra extensa y una huella que, durante décadas, permaneció parcialmente olvidada.

Hoy, gracias a estudios rigurosos y a exposiciones como la que actualmente acoge Valladolid, su figura fascinante sale del olvido.

Una exposición imprescindible

La capital vallisoletana rinde homenaje a esta mujer extraordinaria con la exposición 'Baronesa de Wilson. Una vida increíble', organizada por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) en la Sala Municipal de Las Francesas.

Abierta hasta el 21 de junio con entrada gratuita, la muestra reúne fotografías de época, cartas personales y versos originales de Zorrilla dedicados a Leila.

Pero también objetos de sus innumerables viajes, publicaciones originales y recreaciones que permiten seguir los pasos de una mujer que nunca dejó de reinventarse.

La Baronesa de Wilson no solo desafió las normas de su tiempo: las reescribió a su medida.

Fue amante, madre, viuda ficticia, aventurera, empresaria cultural, defensora de la educación femenina y leyenda viva. Una vida tan increíble que parece ficción… pero que está plenamente documentada.

Y merece, por fin, ocupar el lugar destacado que le corresponde en la historia de las letras y la cultura hispánica del siglo XIX.