Valladolid rinde homenaje a sus guardianes de la cultura en el Día del Libro: "La lectura forja personas difíciles de manipular"

La teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, el librero Maxi San José y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, durante el acto institucional por el Día del Libro, este lunes en la Casa de Zorrilla

Valladolid ha celebrado este lunes el Día del Libro con un acto cargado de memoria, orgullo y compromiso. El entorno no podía ser más simbólico: la casa del poeta José Zorrilla, que encarna como pocos el alma literaria de la ciudad.

Un enclave privilegiado que se ha convertido en escenario de un homenaje que ha unido historia, presente y futuro de la cultura del libro.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha abierto el acto con un mensaje rotundo y ha recordado que la lectura "es una herramienta irremplazable para forjar hombres y mujeres difíciles de manipular".

En el centro del reconocimiento han estado dos figuras esenciales del mundo del libro vallisoletano: Maxi San José, de la mítica Librería Maxtor, y la bibliotecaria Soledad Carnicer, ausente por motivos de viaje.

El alcalde ha destacado el compromiso de ambos con la difusión del conocimiento y el acceso a la cultura, señalando que representan "dos formas complementarias de entender el amor por los libros".

"Desde la librería, como espacio de encuentro, y desde la biblioteca, como servicio público esencial", ha añadido.

Carnero ha puesto en valor la tradición literaria de Valladolid, recordando su vinculación histórica con grandes nombres de las letras y su consolidación como una ciudad “de esencia letraherida”, con una intensa actividad cultural a lo largo de todo el año.

En este contexto, ha defendido la importancia de seguir impulsando políticas públicas en favor de la lectura.

“Este crecimiento sostenido en los hábitos lectores demuestra que la lectura no solo mantiene su relevancia, sino que se afianza como una práctica cultural esencial para el desarrollo individual y colectivo".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante su intervención

El "fragor intelectual" de Valladolid

El alcalde ha explicado que se trataba de "un acto de homenaje a través de dos personas significadas como Maxi y Soledad al mundo del libro, a la cultura y al hecho de ser cada día entre todos a través del libro más libres".

Y lo hacían precisamente allí, en el jardín romántico de la Casa de Zorrilla dado que Zorrilla, aparte de ser embajador de Valladolid, según ha recordado Carnero, "lleva la antorcha de esa capacidad literaria que hemos tenido a lo largo de la historia los vallisoletanos".

Carnero ha remontado el origen de esa vocación literaria hasta el siglo XVII, cuando "esa nutrida corte literaria se asentó a rebufo de la corte nobiliaria y administrativa de Felipe III". "Hablamos de Cervantes, Góngora, Quevedo y tantos y tantos", ha detallado.

Aquel "fragor intelectual", perfectamente descrito por Narciso Alonso Cortés en 'Noticias de una Corte Literaria', continúa, según el alcalde, "rezumando cada rincón de la vida y la historia de esta gran ciudad".

El auge de la lectura

Con datos en la mano, el regidor ha subrayado el buen momento de la lectura en España. "Los índices de lectura se encuentran en máximos históricos. Casi el 70% de la población mayor de 14 años lee libros", ha afirmado.

Y ha resaltado que la juventud es "especialmente activa", con "más del 75% entre 14 y 24 años" y un crecimiento también entre las personas mayores.

Pero ha sido una frase la que ha quedado flotando con más fuerza entre los asistentes. "La lectura es una herramienta irremplazable para forjar hombres y mujeres difíciles de manipular", ha señalado, vinculando "el libro con la libertad".

Una vida cultural "impresionante"

Pedro Ojeda, coordinador del programa Valladolid Letraherido y director de la Feria del Libro, ha tomado después la palabra para dibujar el vibrante ecosistema cultural de la ciudad.

"Una ciudad sin libros es bastante triste y Valladolid es una ciudad en la que hay una vida cultural en torno al libro impresionante", ha afirmado.

Ojeda ha elogiado a los libreros "heroicos", a los editores y, sobre todo, "a un número importante de hombres y mujeres que quieren leer". "Una sociedad se mide por el público lector que tiene a su alrededor y es algo que tenemos que cuidar", ha insistido.

Ojeda repasó los logros de Valladolid Letraherido desde su nacimiento en 2018, con cientos de actividades, miles de participantes, y ha destacado hitos como el Festival Rara Avis, todo un éxito entre los jóvenes

También las Jornadas de Estudios Románticos, la lectura continuada del Tenorio con instrumentos de época o los recitales de verano que llenan a diario. "Invitar a la gente a participar porque esto no tiene sentido si no participan todas las personas", ha apelado con energía.

Un emotivo homenaje

El acto ha culminado con el emocionado reconocimiento a las dos homenajeadas. De Soledad Carnicer, ausente al encontrarse de viaje, Carnero ha destacado su larga trayectoria al frente de las bibliotecas municipales y su "compromiso social".

De Maxi San José, de la mítica Librería Maxtor, ha trazado un retrato lleno de admiración, recordando sus cinco décadas al servicio de los lectores, primero en el Pasaje Gutiérrez, después en Gondomar y finalmente en Fray Luis de León.

"Maxtor es también ese lugar donde encontrarse, hablar, informarse y debatir", ha apuntado Carnero.

Visiblemente emocionado, Maxi ha agradecido el galardón y ha recordado que el proyecto de Maxtor ha sido desde el primer día una aventura compartida con su mujer, Evelyn. El histórico librero ha repasado su trayectoria, con palabras de agradecimiento a sus amigos bibliófilos.

Al cerrar las puertas del jardín ha quedado claro que Valladolid no celebra el Día del Libro solo un día. Lo vive, lo respira y lo defiende durante todo el año como una ciudad que sigue siendo, en lo más profundo, letraherida.

Actividades conmemorativas

En la recta final del acto, el alcalde ha presentado las principales actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del Día del Libro.

Entre ellas, destaca la tradicional feria en la Plaza de España, donde una veintena de librerías ofrecerán sus publicaciones con descuentos del 10% en todas las publicaciones, así como una programación específica para público infantil.

Entre las novedades de este año, se incluye una propuesta teatralizada centrada en la figura de Cristóbal Colón y su vinculación con Valladolid, además de una completa agenda en la Red de Bibliotecas Municipales, que celebra su 40 aniversario con talleres, exposiciones, lecturas y actividades participativas.

Asimismo, el Consistorio ha lanzado la nueva ruta ‘Valladolid Lectora’, integrada en la plataforma ‘De compras por Valladolid’, que reúne a librerías de la ciudad para fomentar el comercio de proximidad y reforzar su papel como espacios culturales de referencia.

El acto ha concluido con un agradecimiento a todos los asistentes por su implicación en la vida cultural de la ciudad.