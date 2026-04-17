León de la Riva ya tiene su plaza por ser el "gran transformador urbano" de Valladolid: "De bien nacido es ser agradecido"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura la plaza León de la Riva junto al exalcalde, en la Ciudad de la Comunicación. Rubén Cacho Ical

El exalcalde de Valladolid entre 1995 y 2015, Javier León de la Riva, cuenta desde este viernes, 17 de abril, con su propia plaza a modo de homenaje por sus dos décadas de mandato. Ubicada en pleno corazón de la Ciudad de la Comunicación, ha sido inaugurada en un multitudinario acto en el que ha estado acompañado por su familia.

Un acto que el actual alcalde de la ciudad del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, es "debido" con quien considera el "gran transformador urbano y paisajístico" de Valladolid. "De bien nacido es agradecer también desde el punto de vista institucional", ha defendido.

Todo el entorno de la plaza ha estado, durante toda la mañana, escoltada por un amplio dispositivo de seguridad, tanto de agentes de la Policía Municipal como de la Policía Nacional, para proteger ante posibles altercados ante la previsión de que pudieran aparecer activistas críticos con León de la Riva.

No obstante, a la nueva plaza Alcalde Javier León de la Riva han acudido hoy a arropar al exregidor todos los actuales concejales del PP, la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), el expresidente del Senado Pío García Escudero, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, los consejeros en funciones Luis Miguel González Gago y María González Corral, y representantes sociales e institucionales.

Carnero ha resaltado que cuando comenzó a concitar esta idea de homenajear León de la Riva, "no pensaba en por qué no se había hecho, sino que había que hacerlo".

Para el actual alcalde, existía la "obligación" para él y los vallisoletanos de agradecer en la persona de Javier León de la Riva lo que él y "tantos concejales que formaron parte de su equipo de Gobierno" impulsaron durante sus 20 años de mandato.

Un agradecimiento que también ha aprovechado para hacer extensivo a Tomás Rodríguez Bolaños (PSOE), predecesor del 'popular' al mando del Ayuntamiento, a quien considera "el otro gran alcalde de la democracia".

Jesús Julio Carnero durante la inauguración de la plaza Alcalde Javier León de la Riva, acompañado del mismo, en la Ciudad de la Comunicación Rubén Cacho Ical

"Bolaños transformó la ciudad en un ámbito muy importante, en el de la transición de lo que había sido una dictadura hacia la democracia. Y en el ámbito de lo que era una ciudad que había sido eminentemente rural para convertirla en una que empezaba a andar en lo urbano", ha recordado.

Posteriormente, ha destacado, fue León de la Riva el "gran transformador de lo urbano" y quien llevó a cabo la "internacionalización de Valladolid para que esté en el mapa". A su vez, ha apuntado que su compañero de partido consiguió "algo esencial y fundamental" y es que la ciudad volviera a ser "referente en el noroeste español".

"Siempre fuimos referentes, pero de alguna manera todo eso se había desdibujado y de su mano se recupera esa posibilidad", ha incidido.

También ha destacado el impulso cultural y turístico de Valladolid, algo "intrínseco" de la ciudad, que, todo junto, dio una "mejora de manera significada de todos y cada uno de los servicios públicos que a lo largo de esos 20 años van evolucionando y se van transformando".

Representantes institucionales y sociales, excompañeros, exfuncionarios y familia han acompañado a León de la Riva en la inauguración de su plaza Rubén Cacho Ical

Para Carnero, León de la Riva logró que Valladolid fuera "un lugar cada vez mejor para vivir, estar y para que uno se sienta orgulloso".

"La ciudad en el año 95 no es la que vemos hoy. Por tanto, la conclusión es que lo que estamos viendo es fruto de una transformación que hace un buen hombre, liderando un proyecto y dirigiendo un equipo de Gobierno que está arropado por un concurso de empleados públicos fundamentales", ha apuntado.

Por último, Carnero, bajo el ejemplo de León de la Riva, ha subrayado que la "política sirve" porque "transforma la realidad social, económica y humana de las sociedades".

Por eso, con mención específica para León de la Riva y Bolaños, Carnero ha dirigido un último agradecimiento "a todos y cada uno de los alcaldes de la ciudad por el trabajo realizado".

"Es producto de un equipo"

Tras Carnero, el protagonista del día ha intervenido antes los presentes, a quienes ha trasladado que este "no es un homenaje que quiero recibir a título personal, sino que es producto de un equipo".

En total, siete equipos de gobierno, uno por cada mandato, que "han hecho posible esa transformación que sería absurdo negar, aunque algunos todavía lo ignoren".

El momento más emotivo del acto se ha vivido cuando León de la Riva se ha referido a su familia, "la gran perdedora de esta dedicación", y a los seis concejales fallecidos que le acompañaron durante su mandato.

Javier León de la Riva durante la inauguración de la plaza en homenaje a sus 20 años de mandato como alcalde de Valladolid Rubén Cacho Ical

El exalcalde ha recordado a su vez que la "única condición" que impuso a Carnero es que el homenaje se llevase a cabo en "una plaza que no haya que quitar el nombre de nadie" para poner el suyo.

Y ha ensalzado la elección de esta en la Ciudad de la Comunicación, en un barrio que comenzó a desarrollarse durante su etapa al frente del Ayuntamiento y que es "extraordinariamente bella, limpia y está muy abierta". "Valía la pena haber esperado", ha subrayado.

Por último, ha agradecido la "colaboración que siempre encontramos en la Junta de Castilla y León y casi siempre en el Gobierno de España" durante sus mandatos y ha emplazado a Carnero a "seguir adelante".

Tras ello, León de la Riva ha recibido un aplauso que ha durado 47 segundos y para cerrar el acto se ha procedido a descubrir la placa a la entrada de la plaza, donde ha estado fotografiándose con quienes le han estado arropando en este día especial para él.