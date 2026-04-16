La Unión Europea instruye a Valladolid en el impulso de la movilidad eléctrica y avanzar hacia la neutralidad climática

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), a través del área de asesoría EIB Advisory y junto a la Comisión Europea, ha puesto en marcha una nueva asistencia técnica para impulsar la movilidad eléctrica para avanzar hacia la neutralidad climática en seis ciudades españolas, entre ellas Valladolid.

A la ciudad del Pisuerga se le suman Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza y Sevilla. El programa pretende promover la inversión en infraestructuras de recarga y aboga por aumentar la incorporación de vehículos eléctricos a los sistemas de transporte urbano.

Esta asesoría técnica permitirá a Valladolid definir sus necesidades de inversión en infraestructura de recarga y planificar su despliegue progresivo hasta el año 2030.

El acuerdo integra estrategias públicas y privadas, la identificación de mecanismos de financiación europea y el desarrollo de marcos contractuales innovadores, como las asociaciones público-privadas, para favorecer proyectos de movilidad sostenible.

Como parte de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras de la Unión Europea, Valladolid ha logrado consolidarse como una de las ciudades pioneras en nuestro país en el impulso de la movilidad eléctrica, integrándola estructuralmente en su estrategia urbana de sostenibilidad.

A través de la Oficina del Vehículo eléctrico, de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (Ideva), se ha llevado a cabo un modelo de gobernanza público-privada que se basa en la concesión demanial.

Todo ello ha permitido el despliegue de una red de recarga interoperable y alimentada con energía renovable. A su vez, Valladolid ha participado en proyectos europeos como Remourban y Cibermov, que han reforzado el posicionamiento como ciudad demostradora.

Los programas combinan planificación urbana, incentivos a la adopción, digitalización y electrificación progresiva de flotas, conformando un ecosistema replicable e integral.

Esta asesoría está financiada por el InverEU Advisory Hub y se ha puesto en marcha este jueves en una reunión en la que han participado representantes de las seis ciudades integrantes, de la Comisión Europea y de EIB Advisory.

La iniciativa también busca identificar modelos replicables en España y Europa para promover el desarrollo de un ecosistema colaborativo entre administraciones públicas, sector privado y comunidad de expertos en este ámbito.

El enfoque propiciará la aceleración de inversiones, generación de soluciones replicables y poder situar a las ciudades como Valladolid a la vanguardia europea de la movilidad urbana sostenible.

La asistencia técnica se centra en servicios de asesoría como el refuerzo de la cartera de inversiones y proyectos de movilidad eléctrica o el cierre de brechas de inversión mediante el análisis de barreras que limitan las mismas y el despliegue de la movilidad eléctrica.

También se dirige hacia el impulso de la colaboración entre autoridades, expertos del sector e inversores privados para dinamizar la inversión y la innovación. Y contempla la supervisión del impacto mediante métricas sólidas, garantizando que los beneficios medioambientales sean medibles y sostenidos en el tiempo.

Dicho acuerdo será desarrollado con el apoyo del consorcio consultor SUEZ/IDOM, que acompañará a Valladolid y el resto de ciudades en la planificación y el despliegue de soluciones de movilidad eléctrica.