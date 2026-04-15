El museo de Valladolid que alberga una maqueta a tamaño real de una de las sondas espaciales Voyager: pesa 120 kg

Irene Carvajal ha presentado este miércoles la maqueta de una de las sondas Voyager en el Museo de la Ciencia

Desde este miércoles, 15 de abril, el Museo de la Ciencia de Valladolid alberga una maqueta a tamaño real de una de las sondas espaciales Voyager, que ha sido creada por el Aula de Armilla en Granada.

Así ha sido presentada por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, en un acto en el que ha estado acompañada por los creadores del proyecto, Antonio Molina Morillas y José Salvador Moral Soriano.

Esta maqueta busca hacer un homenaje a las misiones Voyager lanzadas por la NASA en 1977 y que ya se encuentran a 25.000 millones de kilómetros de la Tierra.

Se trata de una ambiciosa misión de exploración de los planetas exteriores del Sistema Solar que hicieron entender que aquellos lejanos mundos, poco más pequeños que puntos en los telescopios, en verdad eran mucho más fascinantes, completos y sorprendentes de lo que nadie hubiese imaginado entonces.

Casi 50 años después del lanzamiento, tras haber traspasado la helioesfera, continúan dando información acerca de sus descubrimientos en el medio interestelar.

La réplica expuesta, que ha sido elaborada con el asesoramiento de uno de los mayores expertos en aeronáutica de nuestro país, Pedro León, pesa 120 kg y mide aproximadamente 7 metros de ancho por tres de alto.

Ha sido construida, en gran parte, con materiales reciclados como plástico, madera, polipropileno o PVC.

Estará expuesta en el vestíbulo del Museo de la Ciencia, de acceso gratuito, hasta septiembre de 2026. Junto a ella, podrán contemplarse nueve grandes paneles informativos con detalles de la misión, su impacto científico y sus descubrimientos.

La iniciativa se enmarca en la misma estrategia del programa de Planetario de producción propia 'Voyager: mensaje en una botella' y se suma a la réplica del célebre disco de oro, expuesta igualmente en el vestíbulo.

El programa relata el viaje de las Voyager por los distintos planetas del Sistema Solar y sus hallazgos, mientras que la reproducción del disco descubre el singular mensaje que ambas naves transportaban y que buscaba ser una carta de presentación de la humanidad ante un poco probable encuentro con alienígenas.

Conferencia

Tras el acto de presentación, alrededor de 200 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) han asistido en el Auditorio del Museo a la charla ‘Sondas Voyager. El viaje más largo de la historia’. Una conferencia en la que Pedro León, autor del libro ‘Viajes interestelares, historia de las sondas Voyager’, ha repasado la apasionante historia de las sondas Voyager, las naves más míticas de la exploración espacial.

Un viaje que según el experto "se consideraba imposible, y que mostró el aspecto de los planetas gigantes, sus anillos y sus lunas, para finalmente salir de nuestro Sistema Solar".