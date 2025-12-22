Casi 1.700 personas disfrutan del Concierto de Navidad para las personas mayores del Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a su llegada al Concierto de Navidad para las personas mayores, este lunes en el Centro Cultural Miguel Delibes

El Ayuntamiento de Valladolid dedicó el Concierto de Navidad a las personas mayores de la ciudad, que disfrutaron de la interpretación de ‘Clásicos Populares’ por parte de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, según informó el Consistorio en un comunicado.

Bajo la batuta del director Ernesto Monsalve, la orquesta reunió cerca de 1.700 personas, entre las que se encontraba el alcalde Jesús Julio Carnero. El primer edil trasladó unas palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia los mayores e incidió en “la importancia de seguir construyendo una ciudad cercana y humana, que cuida y valora a quienes han contribuido con su esfuerzo y experiencia al desarrollo de Valladolid a lo largo de los años”.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento para “fomentar el bienestar, la participación social y el acceso a la cultura de las personas mayores” y en palabras de Carnero, es "una muestra del compromiso municipal por ofrecer espacios de encuentro, disfrute y cultura compartida”.